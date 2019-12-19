宜蘭2街友火車站前衝突　1人遭刺臟器外露！忍痛騎單車250公尺到警局求救

▲凶嫌許男持水果刀（下圖）刺傷同是街友的周男後被送辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭火車站發生喋血案，55歲許姓街友18日清晨近5時許，與早有嫌隙周姓街友在宜蘭火車站大廳狹路相逢，2人在站內大廳先是一言不合爆口角，後在宜蘭火車站發生追逐，許男持水果刀刺傷周男，周男臟器外露血流如注，忍痛騎腳踏車到250公尺外的宜蘭分局求救，經緊急送醫目前在加護病房觀察；凶嫌許男6小時後在宜蘭火車站後站被逮，警方依殺人未遂罪送辦，許男被羈押禁見。

宜蘭分局表示，18日清晨周姓男子負傷報案，說在宜蘭火車站前遭人持刀刺傷，周男報案後陷入昏迷，警方立即通報救護車將人送醫，目前在加護病房治療中。

警方獲報後展開調查，經查周男與行兇的許男，都是宜蘭市無業遊民，平日無固定住居所，許男行兇後隨即徒步逃逸，警方據周男供述，前往宜蘭火車站調閱監視器，查悉許男特徵後展開追查，6小時後於宜蘭火車站後站發現許男，旋即與鐵路警察局花蓮分局宜蘭派出所一同查獲偵辦，並於宜蘭火車站查扣行兇水果刀1把。

許男到案後供稱，因與被害人有嫌隙，才購買水果刀要教訓周男，而在宜蘭火車站大廳碰見周男後，便尾隨在後、伺機行兇，看到火車站前紅磚人行道上四下無人，持刀刺殺周男腹部後離去。

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