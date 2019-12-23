選戰倒數20天！林國春開始「站各大路口」道早　張宏陸度充實假日

▲林國春23號一大早在路口跟上班族道早安。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020選舉在即，新北市第6選區候選人才結束忙碌的周末，周一繼續拚拜票，國民黨林國春23號一大早就到處跟板橋民眾道早安，並說最後倒數20天，每天都會站在各大路口。民進黨張宏陸22號則度過繁忙的一天，先和副總統候選人賴清德搭上掃街車隊，接著合體板橋另一選區的候選人羅致政，開直播品嚐板橋美食。

新北市第6選區（板橋西區65里）候選人林國春粉絲專頁22號晚間貼文，預告最後倒數20天，林國春會開始每天早上站在各大路口，跟市民朋友、上班族說聲早安。23號一早再度更新貼文，林國春戴上競選鴨舌帽、穿著背心，6點半就到板橋石雕公園跟運動的民眾打招呼，接著繼續趕往下一個拜票地點。

▲張宏陸和賴清德、羅致政一起直播。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

張宏陸則是度過一個充實的周日，先是直播跟賴清德進行車隊大掃街，接著跟新北市第7選區（板橋東區61里）候選人羅致政一起「板橋料理東西軍」，揪賴清德品嚐兩邊的板橋美食，用美食一決勝負。事後也在粉絲專頁感謝民眾，「你們的支持化為滿～滿～的能量，讓我們在選戰倒數的20天，充滿能量繼續努力、繼續衝！」