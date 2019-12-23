獨／郭台銘、宋楚瑜27日新竹合體　宣明智邀請大啖美食

▲宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨22日啟動環台造勢，鴻海創辦人郭台銘原先要在25日要與郭家軍在台中合體，如今台中行程全取消，親民黨解釋是時間安排搭不上，不過據了解親民黨主席宋楚瑜與郭台銘將在27日前往新竹造訪城隍廟，與郭家軍合體，並由不分區被提名人宣明智將盡地主之誼，邀請宋、郭享用新竹在地美食。

親民黨環台之旅27日來到新竹，宋楚瑜、郭台銘將與郭家軍合體，還有親民黨競辦發言人于美人、郭家軍蔡沁瑜、劉宥彤以及宣明智都將出席，展現團結氣勢。據了解，由於宋楚瑜將在27日晚間出席政見發表會，因此宋楚瑜當天將先行離開，提早回台北準備政見會內容。

親民黨西部線環台車隊將在28日抵達台北市的競總，預計再與不分區立委候選人從競總出發，一同前往中正紀念堂與東部線車隊會合，讓活動圓滿。明天1月3日將在高雄舉行露天音樂會造勢，採歡樂嘉年華的形式，1月10日選前之夜則在台北舉行露天音樂會。

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