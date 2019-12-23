「平地原住民立委」台東籍廖國棟　成立競選總部爭取連任

▲平地原住民立委候選人廖國棟總部成立，前總統馬英九及國民黨副主席郝龍斌站台扶選。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

爭取連任的平地原住民立委台東籍的廖國棟，22日下午在樹林區大安路成立北區聯合競選總部暨後援會，爭取再次連任立委。廖競選總部也特別邀請馬英九前總統、國民黨吳敦義主席及郝龍斌副主席等重要人士到場支持造勢。此次選舉平地原住民立委席次為10搶3，廖國棟呼籲原住民朋友把最神聖的一票投給10號廖國棟，一起為下一代原住民築夢，打造一個美好的原住民未來。



馬英九表示：一個懂得原住民需求，關心原住民發展的資深立法委員，請大家要一起支持讓他再次留在立法院為原住民服務。國民黨吳敦義主席也特別指出，廖國棟委員是本最為資深與優秀的立法委員，憑藉著他的資歷與經驗，擔任本黨書記長期間，為大家爭取最大的福利，也看緊大家的荷包，避免政府浮編預算，也帶領著國民黨中青世代在立法院為人民的權益衝撞。

廖國棟指出，此次競選喊出「卓越問政、拚勁十足」的口號，並推出8大政見，打造原住民美好的未來為主軸，讓原鄉與都會的原住民的權益都能受到應有的保障，原住民族教育、文化、土地、交通、衛生、醫療及經濟等傳統權益，國棟替族人全面做好規劃與爭取。廖國棟又表示，本屆任期中，推動原基法第19條修正，維護原住民族漁獵權益，推動原住民青少年族語競賽，復振原住民傳統文化，解除原住民取得保留地等待5年的限制，爭取原住民社工加薪，解決原鄉無自來水問題，為了保障旅居都會區的族人權益同時振興部落經濟產業。

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