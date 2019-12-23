韓國瑜親吻爆哭女嬰掀討論　賴清德：這會有什麼問題嗎？

▲賴清德替阮昭雄站台。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日在新北參加「寶寶爬行比賽」時，因親吻女嬰在網路上掀起討論。對此，身為醫師的民進黨副總統候選人賴清德23日被問及此事時，未表態僅說，「這個會有什麼問題嗎？」

由於韓國瑜抱女嬰與「親吻」的動作，引起醫師姜冠宇在臉書上討論，強調這很可能造成孩子生病或感染，在2017年才有一位6個月大嬰兒，因為經常被長輩親吻、餵食時與大人共用餐具，導致感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌。

在醫師貼文發出後，在網路上掀起討論，韓辦總發言人王淺秋則回應，和女嬰父母有溝通不順利的部分當然要檢討，但韓國瑜是「被動的」抱小孩，並沒有刻意要把女嬰搶過來抱，請外界勿惡意炒作。

對此，也是醫師出身的民進黨副總統候選人賴清德下午在阮昭雄陪同下前往寶藏巖參拜時，被問到這問題時，他笑笑反問記者，「這樣怎麼樣嗎？你要問我什麼？」

此時記者追問，「以醫生的角度，你會覺得韓國瑜當時親那個小孩好不好？」賴清德則說，「這個會有什麼問題嗎？」

不過，身兼蔡英文競選辦公室發言人的阮昭雄則表示，「我以一個爸爸的身份來看，我們不管是當爸爸的或當候選人的人，看到寶寶在哭的時候，當下第一個動作是先找他的父母親。」

阮昭雄認為，韓國瑜的動作讓我們有點出乎意料之外，他的邏輯、他的行為其實不是常人所能判斷的，「當下孩子哭了，應該先找一下他的爸爸媽媽，安撫小孩子的情緒比較重要，而不是看到攝影機在那邊作秀、親吻寶寶，我覺得這是非常不應該。」

▼女嬰被抱「大爆哭」韓國瑜親頭。（圖／記者張榮恩攝）



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