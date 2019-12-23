呂國華「端牛肉」　國5宜蘭平原線免收費、雪隧北口改限速90

▲呂國華「端牛肉」（左1），主張國5宜蘭平原線免收費及雪隧北口改限速90。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

不提速就免收費！國民黨宜蘭立委候選人呂國華23日「端牛肉」，要極力向交通部爭取國5宜蘭平原線改為快速道路，免收過路費，因平原線已成為宜蘭人主要連絡道路，應改為快速道路免收過路費。另交通部也要重新評估雪隧往台北方向限速80改為90公里，讓國5限速一致，避免塞車，若仍維持限速80，應依快速道路標準不予收費。

呂國華表示，全台快速道路有20幾條，其中有10條的時速是在90以下，這些道路功能都是做為市區間連絡道路之用。宜蘭屬於南北向長條型平原，平原線主要橫跨頭城至蘇澳間的各鄉鎮市，若未有北宜高，宜蘭也應該會蓋這一條快速道路來疏解這些地方的交通，所以理論上，它應該可以畫為快速道路，不必硬要將視為高速公路，強加收費，這對只行使這之間道路的宜蘭人實有所不公。

呂國華現在國道公路的單日免費里程數是20公里，從頭城到蘇澳是24公里，每一個交流道之間是8公里，若超過兩個交流道就要收費。相較於其縣市快整道路超過40公里以上的有4條以上，台南市的快速道路總長80多公里，台北市也有40多公里，而台61線更是總長數百公里都不收費，何以沒有快速道路只有40公里平原線就要收宜蘭人的過路費呢？

呂國華強調，宜蘭沒有其它快速道路，只能用平原線來做為宜蘭縣內快捷的連絡道路，因此，在其它縣市都有超過40公里以上的快速道路免收通行費，何以宜蘭人就要線這樣的過路費呢？這實在對宜蘭人不公平。

另外，對於雪隧往台北方向時速限制80公里，呂國華也呼籲高公重新評估是否可以放寬到90公里，讓整個國5維持在90公里時速內，不要一下子90，一下子80，也由於，兩個時速不一致容易造成塞車現象，目前，宜蘭往台北常常塞車就是時速不一所導致。

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