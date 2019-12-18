爸爸匯錢傳明細！她一看備註「4字父愛核彈」秒炸淚：好想回家　網跟爆哭

▲原PO看到爸爸傳來的圖片，忍不住爆淚。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都會選擇讀外地的大學，也代表要展開獨立生活，但通常都是離家後，才會發現自己總是想回家。一名女網友發文表示，上大學後她就一個人住外面，因為最近要買東西，所以就麻煩爸爸匯款。爸爸匯好之後，就突然傳了一張匯款明細，原PO便仔細一看，發現備註寫了幾個字，讓她秒爆淚，「好想回家」。

這位女網友在《Dcard》匿名貼文「好想回家」，文中表示，「上大學一個人在外面，最近要買東西，我爸匯錢過來，然後發這張圖片」，原本以為只是一張匯錢的明細表而已，結果仔細一看，發現備註的地方有寫字。只見轉帳明細中，有一欄「轉入存摺備註欄」，上面寫著「爸爸愛你」，短短4個字讓原PO秒想家，「真的是直接落淚」。

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▲一句「爸爸愛你」讓原PO直接落淚。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，網友紛紛感動留言，「要好好的孝順爸爸」、「很感動也很羨慕」、「好感動，真的」、「我爸也常常跟我說爸爸愛你……每次都還是會很感動」、「根本不該點進來看的，爆哭」、「之前在國外爸爸傳很想我，我也是一直哭」、「一往下轉就哭了，我覺得多少錢不重要……重點是那個備註真的很感動。」

還有人發現，原PO本來沒有把匯款金額碼起來，因為不算小筆，讓網友歪樓，「反觀我爸：『自己賺啦幹』」、「看來，我爸的愛，是妳爸的十分之一呢！開玩笑，我愛你把拔」、「奈個……爸爸還缺女兒嗎」、「我爸怎麼只會在上面打『被錢鼠咬走了』是在哈囉？」

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