小女孩手繪卡片送總統　蔡英文不給媒體拍...「給我的話我自己看就好」





▲蔡英文收下小女孩手繪卡片。（圖／讀者提供）

記者蔣婕妤／台南報導

總統蔡英文2日南下台南，和前行政院長賴清德合體。當外界焦點都在蔡賴配，蔡賴合體現場卻有意外溫暖小插曲。蔡英文受訪完，一位女孩上前要送總統手繪卡片，小英開心與大家分享女孩親手為自己畫的畫像，不過卻拒絕讓媒體拍攝卡片裡的文字，「給我的話我自己看就好」。

蔡英文今年7月出訪加勒比海友邦，其中過境紐約時，在中央公園的健走行程，有一位家長請總統替女兒在衣服上簽名。當時，蔡英文堅持蹲下身親自徵得女孩同意，並問女孩名字可以簽在哪裡，最後才在指定的位置上留下簽名。蔡英文堅持「尊重」的舉動，引起網友讚賞。

蔡英文這次在台南碰上小女孩送卡片，溫馨片刻再出現。蔡英文與賴清德、林俊憲受訪結束後，一位女孩上前想送總統手繪卡片。女孩一臉嬌羞，小英則開心收下卡片。現場媒體問道，「妹妹裡面是什麼？」蔡英文翻了翻卡片，「妹妹上次畫了我的畫像，很像喔！」她接著看了一下卡片內容說，「喔裡面是給我的話，我自己看就好。」

蔡英文收下女孩手繪卡片，不過，為了尊重小女孩的隱私，堅持不把卡片在大庭廣眾下攤開給媒體拍攝，再對照7月時的簽名事件，從小地方展現對「尊重」的堅持。

蔡英文7月與紐約小女孩的互動大獲網友好評，在網路上紛紛留言，「真的很喜歡尊重人的政治家」、「教育 從小開始」、「這真的非常不容易。高度，涵養，尊重，謙卑。真的很棒」、「尊重不是口號喊喊就好，而是內化的身體力行！」

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