觀察／當家長請總統在衣服簽名　蔡英文拒絕...堅持徵求小女孩同意

▲蔡英文徵詢女孩的同意，才在女孩的衣服上簽名。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／特稿

總統蔡英文出訪加勒比海友邦，過境紐約的最後一站，在中央公園跟留學生們健走。筆者近距離採訪，從旁觀察到總統跟小女孩的互動中，有一個小動作，很值得討論，那就是不論哪一位大人，不論再高的社會地位，孩子都是獨立個體，尊重很重要，且是不分年紀的。

訪團過境紐約的最後一個行程，跟著蔡英文在中央公園健走，在活動的最後，大夥兒一起合影。這個時候，粉絲要求合影是再稀鬆平常不過的事了。這時一位應該是家長，他請總統在女孩的衣服上簽名，蔡英文掛著笑容說，「這要她同意啊，她同意嗎？」家長彎下腰，跟小女孩咬耳朵，只見女孩點點頭後，家長站直了身跟總統說可以。

蔡英文這時候蹲下身子，又再問了一次小女孩，是不是可以簽在她的衣服上，女孩點了點頭；總統接著問她，要簽在哪裡？女孩沒有答話，但指了指自己肩膀的位置，總統才在女孩指定的位置簽名。

很多時候，大人們在路上看到可愛的小朋友，總會伸手摸摸頭、捏捏臉，但近年來，孩子是獨立個體，並非大人附屬品的觀念，逐漸在批評類似的行為。普遍認為，在未經孩子許可下，任意摸頭、觸碰，並非一個尊重的行為。同時，其實孩子的表達意見，時常也有長輩會說，「小孩不懂事，小孩不懂啦」；但同樣的，孩子是獨立的個體，他們的想法依然需要受到尊重。

蔡英文在被要求簽名時，徵詢女孩同意的小動作，即便不是摸頭、不是捏臉，即便是家長的要求，但她「必須」尊重屬於女孩的衣服；女孩可能很喜歡身上這件衣服，可能根本不想要總統的簽名破壞她的衣服，可能她其實不支持蔡英文，無論如何沒有人可以替她做決定，就連總統也不行。

這一個小動作，其實承載了許多，包括時下社會的新觀念，而這些也正在淘汰傳統的父權與大人們的自以為是。尊重很重要，對象更不分年紀。

▼蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）

