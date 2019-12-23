模擬3縣市爆非洲豬瘟！陳吉仲指揮坐鎮…全台防疫所繃緊神經

▲應變中心和各縣市防疫所、檢疫處等單位進行聯合線上直播。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情在大陸等國嚴峻，目前全東亞只剩日本、台灣未爆發。為避免假設病毒傳入台灣，將影響降到最低，非洲豬瘟中央應變中心今（23日）舉行「國內發生非洲豬瘟案例沙盤推演」，指揮官陳吉仲現場隨機抽出3縣市，以統問統答方式進行演練。

陳吉仲表示，萬一爆發疫情，「運輸車輛」是傳播最重要問題之一，目前都已將GPS完全建置，今天沙盤推演，就是要假設國內萬一發生案例場，要如何採取行動，若今演練成功就會到到實地操作，避免萬一非洲豬瘟進來後的影響層面。

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▲▼陳吉仲隨機抽出3縣市要求答覆。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）



應變中心今採和各縣市防疫所、檢疫處等單位進行聯合線上直播，陳吉仲現場抽出3縣市包括嘉義縣市政府、宜蘭縣政府和金門縣政府，接著以統問統答方式由各縣市政府說明當下情況和疫情緊急應變程序後，再由陳吉仲講評。

應變中心指出，國內養豬場只要確診發生非洲豬瘟案例，都有GPS詳細資料可以場追車、以車追場，首先全場豬隻撲殺、屍體清運後，還有案例場豬隻流向追蹤、半徑3公里豬場移動管制，防疫機關派員進行臨床檢查，至少20天後，無案例再發生（且病毒檢測為陰性）始可解除移動管制，及發生縣市活豬原則不得運往其他縣市屠宰，和全國豬隻禁運禁宰至少7日重要工作。

▲▼應變中心舉行「國內發生非洲豬瘟案例沙盤推演」。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）



至於撲殺後豬隻，應變中心說明，屍體清運後以掩埋、化製或焚化處理，和撲殺補償評價，疫情嚴重時進行產銷調節，而離島縣市發生非洲豬瘟案例，禁止豬隻及其產品銷台。

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