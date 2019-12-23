疫情沙盤推演ing…網看直播留言「台灣早有非洲豬瘟」惹怒眾人：拿出證據

▲非洲豬瘟疫情在多國爆發。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央應變中心今（23日）舉行「國內發生非洲豬瘟案例沙盤推演」，由農委會主委陳吉仲指揮，現場抽出3縣市進行演練。該場同步在防檢局臉書直播，卻有網友還在進行中留言「台灣早已有非洲豬瘟發生」，讓不少網友氣的留言「拿出證據」，「直接開罰了」，小編回覆強調，散播不實消息可開罰。

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▲網友邊看直播邊留言「台灣早有非洲豬瘟」。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書。）



應變中心今邀集全台防疫所等相關單位進行連線，假設台灣爆發非洲豬瘟該如何緊急處置，不少網友邊看直播邊留言替所有防疫官加油打氣，並說「希望永遠只是演練」、「為了滷肉飯與控肉飯」、 「加油!! 謝謝你們讓我還有好吃的控肉飯吃」，和「台灣豬肉靠大家一起努力保護」。

只是卻有網友留言「我美國家人早在兩星期以前就吿知新聞上報導台灣已有非洲豬瘟發生」，讓許多網友看的怒回「拿出證據」，並說此人「完全搞不懂第一線人員每天都在努力，只會聽信一堆網路謠言…」、「直接開罰」。防檢局小編回覆「台灣目前無非洲豬瘟陽性病例，請勿傳播不實消息，違者可依動物傳染病防治條例開罰」。

▲陳吉仲強調，故意造謠台灣爆發非洲豬瘟，依新法將可以按次處罰最高100萬元。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



12月3日「動物傳染病防治條例」修法才在立法院三讀通過，12月13日總統公佈，15日正式生效。農委會主委當天也在臉書發文強調，通過的動傳新法，只要有人故意在網路上造謠說台灣已經爆發非洲豬瘟，依新法將可以按次處罰最高100萬元。

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