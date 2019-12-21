無人機投非洲豬瘟病毒！豬農架干擾器反制「卻害客機失訊」

▲炒豬團為了暴利，甚至傳播非洲豬瘟。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸豬價因非洲豬瘟飆漲，各地也出現為了暴利不擇手段的「炒豬團」，炒豬團違法偷運生豬、散佈疫情謠言，甚至透過無人機投放豬瘟病毒。而一些養豬企業為了防範無人機投毒，在養豬場周架設無人機干擾器，沒想到卻意外干擾到民航GPS的訊號，嚴重影響到民航飛行安全。

根據《澎湃新聞》報導，哈爾濱機場多架航班今年在肇州縣附近多次發生航空器GPS訊號消失的情況，部分航班出現ADS-B系統故障，嚴重影響到飛航安全。大陸空中交通管理局也為此向黑龍江工信廳發函，請求進行無線電干擾調查。

▼大陸豬價飆漲，許多民眾為了省錢都改吃別種肉品。（圖／路透社）

經過調查，GPS訊號消失是因有人私自架設「無人機管制設備」，而架設的是「大北農集團」旗下位於肇州縣天佑種豬場。事發之後，黑龍江工信廳已收繳了干擾設備，行政處罰書中指出，「該公司為防範『炒豬團』以無人機投放非洲豬瘟病毒，在天佑豬場設置、使用無人機管制設備。」

處罰書中提到的「炒豬團」，是大陸非洲豬瘟爆發，豬價飆漲之後，一群為了獲取暴利出現的不肖商人。新華社旗下《半月談》曾報導，炒豬團為了買到低價生豬，四處散佈豬瘟疫情謠言，甚至以拋棄豬屍、無人機投放病毒的方式傳播病毒，誘逼養殖戶賤價賣豬，再進行豬價炒作。此外，大陸一間養豬企業先前就曾發現有無人機在生豬養殖區投放不明物品，檢疫之後發現物品內含有非洲豬瘟病毒。

▼黑龍江工信廳發出的處罰書。（圖／翻攝澎湃新聞）