農漁民看過來！明年十大新制出爐　巴拉刈禁用、最高拿72萬從農準備金

▲農委會表示，明年將擴大農機補助。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會公布明年農業十項新制，包括禁用巴拉刈、擴大青年從農創業貸款免息優惠措施、擴大農機補助，和推動水產養殖用電新優惠方案等以下。

一、農業經營準備金方案

為降低已取得農業經營場域者經營初期風險，由政府提供農業經營準備金，給付對象包括配合新農民培育計畫每年培育3000名新農民、農業公費專班畢業生和農業學校畢業生，以及近2年農業專業訓練時數達150小時之新進農民，109年估計給付1000名，最高2年累計72萬元，預計109年6月實施。

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二、修正公告休閒農業輔導管理辦法

為利休閒農業多元發展及合法經營、國公有地有效利用，並兼顧農地合理利用，合理調適下列措施，明年1月將修正發布，調整休閒農場內得設置露營設施之比率及上限、依休閒農場經營規模，合理分級調適休閒農業設施設置面積，和訂定使用國公有土地設置休閒農場之權利金計收優惠。

三、擴大青年從農創業貸款免息優惠措施

考量初期營農必須面對較高的經營風險，提供充裕的資金協助及優惠的貸款措施，以減輕青年農民營運及還款壓力，鼓勵青年投入農業經營，改善人力高齡化問題，每一借款人最高貸款額度200萬元，新貸戶5年免息，明年3月1日實施，專案輔導青年農民已享有5年500萬元利息補助，排除適用本措施。

四、禁用巴拉刈

為降低農藥使用風險，農委會自102年起陸續禁用30種農藥產品（危害人體健康或汙染環境者），其中「24%巴拉刈溶液」因不當使用風險高且已有替代藥劑，遂於106年公告自107年2起禁止加工及輸入，108年2月起禁止分裝，並自109年2月起禁止販售及使用，目前全球有77個國家禁限用。

五、推動農產品初級加工場管理制度

立法院會今年12月3日三讀修正通過農產品生產及驗證管理法部分條文，只要農民或農民團體以國產溯源農產品、驗證農產品、有機農產品、有機轉型期農產品，可登記農產品初級加工場，預計109年1月中旬實施。

六、擴大農機補助

為提高農業機械化程度，紓解農業人力不足及老化問題，並因應汛期搶收農作物需求，自109年1月起擴大推動農耕機械化，受理大、小型農機補助申請。

七、實施農業環境基本給付

109年起於「對地綠色環境給付計畫」新增針對非都市土地特定農業區、一般農業區的農牧用地，且維持農糧作物生產使用者，核予「農業環境基本給付」每期作每公頃5000元，全年2個期作合計10000元。符合申請資格的農友可在109年1月2日至109年2月7日間至戶籍所在地公所或農會申報種植作物，並經勘抽查合格後即可領取。

八、新建造漁船應符合2007漁業工作公約附錄三之起居艙規定

為保障我國漁船船員權益及提升我國漁業形象，農委會規範109年6月10日後建造完成之總長度24公尺以上，或總長度未滿24公尺且從事遠洋漁業之漁船，應符合2007漁業工作公約附錄三之起居艙規定。

九、推動水產養殖用電新優惠方案

農委會規劃108年12月底前，公告修正「農業動力用電範圍及標準」有關水產養殖用電規定。水產養殖用電新優惠方案可解決現行業者因颱風豪雨緊急抽水或產季工作量增，造成用電量超過契約用量，而被台電處以1.6倍罰款問題，另因本方案之用電越少優惠幅度越大，可鼓勵漁民使用節能設備，自109年起實施。

十、禁止象牙製品買賣

今年12月31日為現行象牙商業庫存買賣最後許可日，正式終結現行國內象牙及象牙加工品買賣，達成全面禁止國內象牙相關製品交易，以呼應CITES大會關閉國內象牙市場，防止目前大象因象牙交易所造成之盜獵。