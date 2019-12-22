雲南「炒豬團」轎車載豬闖ETC　「運一頭多賺4千」屎味太臭被抓

▲「炒豬團」車手把豬放在轎車後座。（圖／翻攝央視財經，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸爆發非洲豬瘟後，豬價隨之飆漲，並對運送生豬制定嚴格規定，以防止疫情擴散，例如運豬車要有清洗、消毒設備，每欄生豬數量不得超過15頭等。不過，有「炒豬團」為獲取暴利，想盡辦法跨省收豬、販豬、炒豬，甚至改裝車輛，在一輛小小的麵包車裡塞了24頭生豬，甚至還用轎車載豬闖ETC規避檢查。

根據《央視財經》報導，交警不久前在四川麗攀高速銀江收費站遇見一輛臭氣薰天的麵包車，且車主神色異常，檢查以後發現，原來車主私自改裝車輛運豬，一輛麵包車內塞了24頭豬。

▼麵包車被改裝成運豬車。

雲南省動物衛生監督所所長李波表示，最常見的是用商務麵包車改裝運豬，但也有人用空間更小的越野車、小轎車來改裝，這種小車能走高速ETC非法跨省運豬，增加了執法難度，只能加大各個收費口對ETC的查緝力度。

雲南省農業農村廳9月5日聯合公安等部門突擊開展非法調運生豬集中打擊行動，共查獲非法調運生豬超過1萬頭。其中，光是9月5日當天，在與廣西接壤的文山州富寧縣就查獲非法調運生豬8千餘頭。

▼豬被擠在轎車後座。

李波指出，雲南是目前全國生豬價格最低的一個省分，在10月1日以前，差距很大，生豬的平均價格跟全國平均價格，一公斤差到10塊錢（約43元新台幣）以上，也就是說，運一頭豬的毛利可達1千塊錢（約4300元新台幣），也就是這樣的高毛利，使得雲南非法運豬的現象十分猖獗。

▼為了防範非法運豬，雲南許多重要路口都增設檢查站。