解放軍計畫2030年擁有「4個航艦戰鬥群」　目標拿下台灣東部港口

▲解放軍預估2030年便可擁有4個航艦戰鬥群。圖為遼寧艦、國產航母。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

國防安全研究院本（12）月初發布最新的「2019中共政軍發展評估報告」，內容指出，中國海軍計畫在2030年擁有4個航艦戰鬥群，尤其後兩艘將使用彈射方式起飛艦載機，而非前兩艘的滑躍方式；另外，中國把焦點擺在台灣，認為台灣位居第一島鏈關鍵位置。若能取得台灣東部港口，中國就能一勞永逸突破第一島鏈進入太平洋。

報告也指，中國企圖併吞台灣主要地緣戰略目標在取得台灣東部港口，由此可見海外基地的重要性；根據馬漢（Alfred Thayer Mahan）海權論，國家繁榮與國力有賴於海上交通線的控制，誰控制海洋，誰就控制世界。

值得警惕的是，解放軍海軍正在快速成長，中國改建前蘇聯瓦良格號的第1艘航艦遼寧號，2012年加入海軍服役；此外，國產的002也型已經進行多次海上測試，不久即將服役，中國海軍計畫在2030年擁有4個航艦戰鬥群。

▼2016年末，解放軍宣布遼寧號航艦戰鬥群已具備作戰能力。（圖／CFP）

報告統計，到目前為止， 遼寧艦編隊接近往返台海周邊總共7次，航程最遠曾至關島附近，隨行艦艇也越來越完整。美國國際評估與戰略中心（International Assessment and Strategy Center）亞洲軍事事務資深研究員費學禮（Rick Fisher）認為，佔領台灣將是中國對外擴張需要走出的關鍵一步，如果中國佔領台灣，中國海軍向外投射軍力將會方便許多。

前美國太平洋艦隊情報主管、退役海軍上校法內爾（James Fanell）也提及，北京不顧國際社會強烈反對在南海填海造島、實施軍事化，目的是讓中國軍隊未來在攻打台灣時可從南部進攻，而不必擔心美軍從背後實施反擊；隨著中國快速推進軍事現代化，北京攻打台灣風險正在提高。

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