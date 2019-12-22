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冬至吃湯圓每次「舀兩粒」測婚姻？　若剩奇數就是還未婚

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冬至湯圓。（圖／記者趙于婷攝）

▲冬至吃湯圓是非常重要的習俗。（圖／記者趙于婷攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

冬至代表著「團圓」、「溫暖」，許多人在這天會吃湯圓，在台灣習俗中象徵著「圓滿」；傳統小湯圓中有紅有白，形成紅白相間的畫面，意味著「陰陽交泰」。冬至除了吃湯圓、祭拜祖先、家人團圓外，各地方的習俗也不太一樣，在古時候還有一些特有的文化。

冬至又稱為冬節、賀冬，在吳瀛濤（1916-1971）編纂的《台灣民俗》中「冬節」條目中有一些有趣的記載，其中有以「冬節圓」祭拜家神的習俗。書中提到的家神不是家中的神明，而是能讓人們過得舒適，且可以生財的家具或工具，像是門窗、桌椅、雞舍、水井等。

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古人會將一、兩顆冬節圓黏在家具上，感謝它們這一年的辛苦，同時祈求全家平安健康，等到這些冬節圓乾掉後，拿下來給家中的小孩食用，保佑他們健康快樂的成長，因而演變成現在吃湯圓的習俗。

湯圓也分為有陷料和沒餡料兩種，有一種說法是，有餡料的湯圓用來「祭祖」，沒餡料的湯圓用作「祀神」。吃湯圓也有另外一種習俗，也就是每個人拿碗裝湯圓，每次只舀兩粒， 吃到最後，未婚者會剩下奇數， 若是已婚則為偶數。也有人會依據湯圓剩下的是奇數還是偶數，預測自己的賭運的輸贏，剩偶數是賭博大贏的吉兆、奇數則是大輸。

桂冠湯圓冬至記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲現今湯圓口味多變，也較多變化。

另外冬至還有一個關於「燈猴」的故事。人們祭拜祖先時，總是遺忘在供桌上負責舉蠟燭的燈猴，氣得燈猴向玉皇大帝告狀，玉皇大帝因此命令龍王在除夕夜降下大水，讓台灣淹沒。

百姓得知消息後都以為自己活不過除夕，紛紛趕回家與家人團聚，一起渡過最後一夜。直到大年初一時發現沒有大洪水，見面便互道恭喜，恭喜大家都還著。原來玉皇大帝派人調查事情的真相，發現不是燈猴說得那樣，便取消命令且懲罰燈猴，至今演變成過年吃年夜飯、守歲、說恭喜的習俗。

在台南冬至有吃外型像元寶「菜粿」的習俗，菜粿又稱「冬至包」，與湯圓搭配著享用。早期客家人的冬至祭祀 ， 則是完全以「粄圓」來祭拜，客家人的「鹹湯圓」也是極具特色的民俗小吃。

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