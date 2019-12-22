　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「法軍殺死33武裝分子」無人機引路行動　馬克宏：重大勝利

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏21日拜訪象牙海岸。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

法國軍隊21日在西非國家馬利（Mali）出動攻擊直升機、地面部隊與無人機，殺死33名伊斯蘭武裝分子。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在象牙海岸向當地法國社區演說時宣布了這個行動，形容這是一次重大勝利。

《路透社》報導，馬克宏拜訪駐象牙海岸的法軍後，他在最大都市阿必尚（Abidjan）告訴當地的法國社區，「今天早上，我們成功制伏33名恐怖分子，抓獲一名囚犯，釋放兩名被當成人質的馬利憲兵。」

此次法軍在馬利城市莫普提（Mopti）行動，鎖定同片森林區域，法國當局去年曾錯誤指稱在這殺死伊斯蘭頭號武裝分子庫法（Amadou Koufa）。

法國陸軍司令部表示，士兵21日坐上虎式直升機，利用無人機，將人引導到庫法的武裝勢力「卡蒂巴馬西納」（Katiba Macina）所行動的森林區域。陸軍參謀長發言人則拒絕說明，這次的目標是否為庫法。

馬利政府發言人桑加雷（Yaya Sangare）表示，很高興看見反恐任務採取進攻態勢，「我向這次必須繼續下去的行動致上敬意。」報導指出，聯合國、法國與美國都投入鉅額，試圖穩定薩赫勒（Sahel）地區，成效卻並不明顯。對於該地區的部分國家沒有完全履行協議，法國對此曾表示不悅。

►馬克宏批土耳其買俄武器、入侵庫德族　川普護航：土國幫忙打擊IS

 
ET快訊
小鬼「3天花光妹妹78萬年薪」　爸爸附卡被刷爆..一通電話罵
阿婆站宜蘭牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆一問懂了..送上麵她
凌晨擠母乳！嬰兒監視器飄「一閃一閃亮晶晶」她奔房愣住...最
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赴美老師遭學生舉報「褻瀆先知」　法院判他死刑…律師還被射殺

她假懷孕殺閨密「後車箱塞屍」　偷3周大女嬰當親生…鄰居以為卸貨還恭喜！

救護車沒關好門…俄國女飛出「下巴、屁股全骨折」　醫護人員照開25公里

陸打壓台灣的代價　葉望輝：美國應派高階官員來台交流

想轉移兒洗錢焦點！巴西總統波索洛納「調侃記者有同性戀臉」　慘遭砲轟

「法軍殺死33武裝分子」無人機引路行動　馬克宏：重大勝利

澳洲野火合體「環繞雪梨西部」狂燒！　無尾熊袋鼠衝民宅逃命

病重母親叫車被取消！巴西黑幫虐殺4名Uber司機　他目睹全程幸運脫逃

製造飛彈發射器當聖誕禮？　北韓「擴建工廠新大樓」最新衛星照曝光

損失千萬！拉斯維加斯公寓凌晨大火　6死13傷、逾50人失去家

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

赴美老師遭學生舉報「褻瀆先知」　法院判他死刑…律師還被射殺

她假懷孕殺閨密「後車箱塞屍」　偷3周大女嬰當親生…鄰居以為卸貨還恭喜！

救護車沒關好門…俄國女飛出「下巴、屁股全骨折」　醫護人員照開25公里

陸打壓台灣的代價　葉望輝：美國應派高階官員來台交流

想轉移兒洗錢焦點！巴西總統波索洛納「調侃記者有同性戀臉」　慘遭砲轟

「法軍殺死33武裝分子」無人機引路行動　馬克宏：重大勝利

澳洲野火合體「環繞雪梨西部」狂燒！　無尾熊袋鼠衝民宅逃命

病重母親叫車被取消！巴西黑幫虐殺4名Uber司機　他目睹全程幸運脫逃

製造飛彈發射器當聖誕禮？　北韓「擴建工廠新大樓」最新衛星照曝光

損失千萬！拉斯維加斯公寓凌晨大火　6死13傷、逾50人失去家

湖人止敗利空！詹皇胸肌拉傷　下一戰交手金塊恐缺戰

25歲男「胸部腫成籃球」…6小時手術挖出5kg腫瘤！醫揭原因嘆：5肋骨沒了

雷／玄彬中韓劇套路：南韓人危急都會這樣做！頭靠孫藝真收視爆衝8.6%

無黨籍黃足貞感性曝參戰動力！Z9吳達偉自拍報備行程　盼建議員助理雷達APP

挺6個月肚搭電梯！40歲辣孕媽被問「為啥不爬樓梯」　高EQ問：484打扮太漂亮

東風小康「金穩發」實車搶先曝光！預告台北車展正式發表

游淑慧質疑罷韓遊行照「怪怪的」　中央社5點聲明喊告：長鏡頭壓縮效果

24歲護士網紅辣秀比基尼照　日媒看好：「高衩女神」接班人！

赴美老師遭學生舉報「褻瀆先知」　法院判他死刑…律師還被射殺

冬至8大開運法！命理師掛保證　想「脫單、轉運」這樣做最靈驗

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

國際熱門新聞

女大生浮潛遭鯊魚群「五馬分屍」

4.5m巨蛇死咬兒子腳！　勇爸「拳頭狂揍」讓牠鬆口

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

臉書揭穿最大假帳號集團　廣告金額是俄網軍100倍

3800人聯署　求取消哈利梅根頭銜

5旬男性侵後爽睡　醉女遭留車中慘死

星際飛機首航失敗！NASA曝光原因

美通過國防授權法　陸批干預內政

年底全球人口達77.5億　今年生了一個德國的人口

12歲目睹媽遭性侵　少年6年後後兇手

病母叫車被取消　黑幫殺Uber司機

恐怖鬥狗場！狗輸了比賽...「肢解烤肉」分觀眾吃

安倍與川普通話　談北韓伊朗問題

更多熱門

相關新聞

駐澳門部隊首次編入方隊　換裝星空迷彩檢閱

駐澳門部隊首次編入方隊　換裝星空迷彩檢閱

大陸國家主席習近平20日視察解放軍駐澳門部隊，這也是駐澳門部隊首度編入反恐等任務方隊，另外央視的國防軍事頻道報導則顯示，駐澳門部隊部分士兵已完成換裝，具體包括在中國國慶閲兵中首次公開的「星空迷彩」和下一代單兵作戰系統。

72年首個全新軍種　川普：成立太空軍

72年首個全新軍種　川普：成立太空軍

解放軍再研發隱形戰機　網猜：殲-31自用版

解放軍再研發隱形戰機　網猜：殲-31自用版

山東艦航母精實掃地畫面曝光！

山東艦航母精實掃地畫面曝光！

台東27日歷史性試射火箭　空域申請文件曝光

台東27日歷史性試射火箭　空域申請文件曝光

關鍵字：

馬克宏伊斯蘭法軍軍武

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

「最正練習生」遭控台獨！

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

女大生浮潛遭鯊魚群「五馬分屍」

新日式Buffet「和牛握壽司」隨你吃

他夾「菜蛋油雞」120元控：皇帝在吃？當大里人傻瓜？

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面