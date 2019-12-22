「法軍殺死33武裝分子」無人機引路行動　馬克宏：重大勝利

▲法國總統馬克宏21日拜訪象牙海岸。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

法國軍隊21日在西非國家馬利（Mali）出動攻擊直升機、地面部隊與無人機，殺死33名伊斯蘭武裝分子。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在象牙海岸向當地法國社區演說時宣布了這個行動，形容這是一次重大勝利。

《路透社》報導，馬克宏拜訪駐象牙海岸的法軍後，他在最大都市阿必尚（Abidjan）告訴當地的法國社區，「今天早上，我們成功制伏33名恐怖分子，抓獲一名囚犯，釋放兩名被當成人質的馬利憲兵。」

此次法軍在馬利城市莫普提（Mopti）行動，鎖定同片森林區域，法國當局去年曾錯誤指稱在這殺死伊斯蘭頭號武裝分子庫法（Amadou Koufa）。

法國陸軍司令部表示，士兵21日坐上虎式直升機，利用無人機，將人引導到庫法的武裝勢力「卡蒂巴馬西納」（Katiba Macina）所行動的森林區域。陸軍參謀長發言人則拒絕說明，這次的目標是否為庫法。

馬利政府發言人桑加雷（Yaya Sangare）表示，很高興看見反恐任務採取進攻態勢，「我向這次必須繼續下去的行動致上敬意。」報導指出，聯合國、法國與美國都投入鉅額，試圖穩定薩赫勒（Sahel）地區，成效卻並不明顯。對於該地區的部分國家沒有完全履行協議，法國對此曾表示不悅。

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