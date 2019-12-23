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陸青年拒絕當兵下場超慘！7項超狠懲罰「全縣封殺」　公布超詳細個資

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▲▼解放軍駐港部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

▲貴州青年拒絕當兵下場超慘，政府予以7項懲罰「全縣封殺」。（圖／翻攝自中國軍網）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸貴州一名鄒姓男子因為拒絕服兵役，結果被當地政府予以7項處分，包含一次性2萬元罰款（約8萬5千元新台幣），不得出國、升學及參加成人教育考試，3年內不得經商及不得給予信貸優惠政策支持等，懲罰非常嚴重，甚至還曝光其姓名籍貫，希望對其他青年有警惕作用。

根據《澎湃新聞》報導，貴州省威寧自治縣政府日前公布對鄒男的懲處消息，鄒男是中等職業應屆畢業生，經政治考核、體格檢查合格，符合服現役各項條件，分發到武警四川總隊機動第四支隊服役，但他入伍後卻嚴重牴觸部隊的教育、訓練和管理，前後5次表示不願服役並提交書面申請。

▲ 解放軍。（圖／CFP）

▲鄒男前後5次表示不願服役並提交書面申請。（圖／CFP）

儘管經過部隊、家人和徵兵辦公室人員反復苦勸，鄒男拒服兵役的態度堅決，更表示願意承擔一切後續處罰，因此他的部隊只能依法以「無正當理由，堅持要求提前退出現役，且經常拒不履行職責，經批評教育仍不改正的，應當除名」，予以他除名且祭出懲罰。

威寧自治縣政府表示，鄒男拒服兵役已經違反國家《憲法》和相關法律規定，對國防和軍隊建設帶來損失，更在社會上造成相當不良的影響，經徵兵工作領導小組研究決定，將會同公安、民政、教育、人社和退役軍人事務等部門，對鄒男實施7項聯合懲戒，並且詳細公布其姓名、籍貫及身分證字號。

（一）個人戶籍服役欄備註「拒服兵役」永久字樣。

（二）不得被錄用為公務員或參照公務員法管理的工作人員，事業單位不得對其進行招聘。

（三）自2019年12月31日起，2年內不得辦理出國（境）手續、升（復）學手續和參加成人教育考試。

（四）自2019年12月31日起，3年內不予辦理經商手續和不得給予信貸優惠政策支持。

（五）個人不得納入困難補助及保障性安居工程幫扶對象。

（六）取消其家庭和個人義務兵優待，並處以個人及其家庭一次性經濟罰款20000元。

（七）將鄒榮義作為違反兵役法的反面典型，通過自治縣新聞媒體予以曝光，對本區域內適齡青年起到警示作用。

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