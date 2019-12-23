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山東艦服役代表003型已建造　尹卓：未來定有殲-20上艦

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▲▼大陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親自授旗、登艦。（圖／央視）。

▲大陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親自授旗、登艦。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

大陸首艘自製航母「山東艦」日前宣布服役，將以海南島某軍港為航母母港，與駐紮青島的「遼寧艦」形成一南一北力量布局，正式進入雙航母時代。按照解放軍裝備研發歷史來看，山東艦的服役代表更先進航母已開始設計建造，預估003型航母很可能採用彈射起飛，大陸軍事專家尹卓更表示，未來一定會有殲-20和殲-31上艦

儘管大陸首艘正式服役的航母是遼寧艦，但它實際上更像是一艘訓練艦，因為該艦設計為30多年前蘇聯時期方案，暴露航母甲板布置不夠合理、科學，而且存在內部艙室受限、艦島結構和功能設計不夠完善等缺點。如今大陸在過去航母訓練經驗的基礎上研製並建造山東艦，將限制及影響戰鬥力的缺陷全面改進，或許能更充分發揮戰鬥力。

「兵工科技」指出，未來解放軍兩艘航母若「雙劍合璧」，可以搭載的艦載戰鬥機和直升機加起來數量將超過70架，艦面上能短時間快速出動的艦載戰鬥機超過25架，能出動的艦載戰鬥機總數50架左右，充分彌補滑躍式航母艦載機出動強度不足的缺點，增強航母的航空作戰能力。

▼停放在遼寧艦甲板上的殲-15。（圖／國防部網）

▲遼寧艦編隊「紅藍對抗」曝光！殲-15西太平洋迎戰濟南艦。（圖／國防部網）

當然在艦載機數量翻倍的同時，所需的艦載機飛行員的需求數量也大幅度稱加，《解放軍報》今年12月9日的報導中透露，海軍新型艦機人才培養正在全面展開，海軍航空大學擔負著培養和組織艦載機飛行員訓練的重任。按照每100架艦載機120名飛行員的配備比例，至少需要培養超過100名具備全天候晝夜全氣象條件作戰能力的艦載機飛行員，才能滿足山東艦需求。

文章進一步強調，解放軍裝備研發歷來遵循「裝備一代、研發一代、預研一代」，山東艦服役意味著更先進的003型航空母艦應該也進入設計建造階段，並且非常有可能採用常規動力、全電推進、電磁彈射等先進技術，戰鬥力勢必要比001型和002型更大幅度提升。

大陸知名軍事家尹卓也在《央視》節目表示，中國下一艘國產航母可能採用大甲板和彈射起飛方式，而艦載機聯隊的飛機數量至少在60架以上，其中四代機和五代機結合使用，四代機殲-15可以攜帶大量的對空對陸對海的導彈，五代機可以發揮它的隱身優勢，執行「踹門」行動。對於下代艦載機發展方向，尹卓說，「未來一定會有殲-20和殲-31上艦。」

▼北京軍事博物館曾展出003型航母模型，甲板上停滿殲-20艦載機。（圖／翻攝自浩漢防務）

北京軍事博物館展出003型航母模型，甲板上停滿殲-20艦載機，同時也首次出現隱形作戰無人機和艦載預警機。（圖／翻攝自浩漢防務）

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