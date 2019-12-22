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北京推進軍事現代化　國防院示警：中國2030年擁4個航艦戰鬥群

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▲▼ 大陸首艘國產航母「山東艦」交付　習近平親自登艦授旗。（圖／翻攝微博）

▲示意圖，大陸首艘國產航母「山東艦」。（圖／翻攝微博）

政治中心／綜合報導

台灣不斷加強國防實力，欲抵擋對岸「武統」的壓力。根據國防安全研究院公布最新「2019中共政軍發展評估報告」，並示警，共軍計畫2030年擁4個航空母艦戰鬥群，目的是讓中國軍隊未來在攻打台灣時可從南部進攻，而不必擔心美軍從背後實施反擊。

國防安全研究院日前公布最新的「2019中共政軍發展評估報告」，報告指出，中國將焦點擺在台灣，認為台灣位居第一島鏈的關鍵位置，若能取得台灣東部港口，中國就能一勞永逸突破第一島鏈進入太平洋。

國防院指出，海權需要海外基地的支援，由此可見中國為何將戰略目標放在台灣東部港口，根據馬漢（Alfred Thayer Mahan）海權論，國家繁榮與國力，有賴海上交通線的控制，「誰控制海洋，誰就控制世界」，而控制海洋除了擁有一支強大海軍，同時必須擁海外基地與加煤站，例如美軍在80個國家，就擁800個海外基地。

▲▼大陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親自授旗、登艦。（圖／央視）。

國防院示警，中國改建前蘇聯瓦良格號的第1艘航艦「遼寧號」已在西元2012年加入海軍服役，第2艘國產的「山東號」已正式服役，中國海軍計畫在2030年擁有4個航艦戰鬥群，尤其後兩艘將使用彈射方式起飛艦載機，而非前兩艘的滑躍方式。

國防院也指出，美國國際評估與戰略中心（International Assessment and Strategy Center）亞洲軍事事務資深研究員費學禮（Rick Fisher）認為，占領台灣將是中國對外擴張需要走出的關鍵一步。

若中國占領台灣，中國海軍向外投射軍力將會方便許多，北京不顧國際社會強烈反對在南中國海填海造島、實施軍事化，目的是讓中國軍隊未來在攻打台灣時可從南部進攻，而不必擔心美軍從背後實施反擊。隨著中國快速推進軍事現代化，北京攻打台灣風險正在提高。

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