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「在台灣當醫生豬狗不如！」名醫救人被告前途全毀　苦熬11年終獲翻案

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▲▼黃慧夫業務過失致重傷害案件，終於獲平反。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台大名醫堅持11年獲判無罪，創下醫療再審翻案成功首例。（圖／記者吳銘峯攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台大醫院整形外科醫師黃慧夫11年前替一名少年進行手術，但少年術後自行轉院時，發生右腿缺血性壞死，最後只能截肢保命，他因此被少年家屬提告業務過失重傷害罪。事件纏訟至今，黃慧夫獲判無罪成功翻案，但案件已經毀了他的前途，當醫師的熱忱也被消耗殆盡，他無奈嘆「在台灣當醫生豬狗不如。」

據悉，黃慧夫2008年在亞東醫院任職整形外科主治醫師時，替一名無照騎車出車禍的少年進行「筋膜切開術」，手術成功後住院觀察，但5天後少年自行轉院到長庚醫院，結果出現右腿膝關節脫臼，因為壓迫動脈導致右腿血管阻塞，進而造成缺血性壞死、敗血症等症狀，少年只能選擇截肢保命。

請繼續往下閱讀...

▲黃慧夫醫師。（圖／民間司改會）

▲黃慧夫被少年家屬提告，新北地院一審判處他無罪，二審大逆轉判有罪。（圖／民間司改會）

黃慧夫事後被少年家屬提告業務過失重傷害罪，新北地院一審判處他無罪，但二審法院認為，他只在手術當天及術後隔天到病房觀察，並未繼續追蹤、疏於注意病患狀況，因此判處他4個月徒刑、可易科罰金。他當時受限於修法前刑事訴訟法規定，本刑3年以下、拘役或罰金之罪不得上訴第三審。

等到刑事訴訟法修正後，黃慧夫聲請再審，並提出台大醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院3間醫院，各自針對本案作出醫學鑑定報告作證。由於3份報告都顯示少年住院期間沒有組織壞死，高等法院2018年裁准重啟再審程序，合議庭審酌後也認可3份報告結論，因此改判黃慧夫無罪確定、創下醫療再審翻案成功首例。

▲▼黃慧夫醫療過失案，再審獲判無罪，全案確定。（圖／記者吳銘峯攝）

▲他曾經在影片中感嘆「在台灣當醫生豬狗不如」。（圖／記者吳銘峯攝）

「在台灣千萬、千萬、千萬不要當醫生……」黃慧夫2018年在民間司法改革基金會一段影片中大談自己內心的痛苦，他感嘆在台灣當醫生「豬狗不如」，如果「有能力的話做好進修，去別的國家當醫生，都比在台灣好」、「司法讓我覺得自己永遠是罪人。」

黃慧夫成功翻案後，表示很感謝法官願意再度聽他答辯、聽他發聲，但也提到當醫生要格外謹慎，「這個國家、社會，以及司法制度都沒有保護我」，經過次案件後，他認為「防禦性醫療」是必須要做的，醫療從業人員要先保護好自己，才有能力去救治病人。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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