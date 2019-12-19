八仙塵爆挽救20傷患！黃慧夫煎熬含冤11年　嘆：當醫師救人是錯誤選擇

▲黃慧夫醫療過失案，再審獲判無罪，全案確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者徐愷昕／台北報導

台大醫院整形外科主治醫師黃慧夫，2008年時為一名少年手術，但少年術後自行轉院，變成右腿缺血性壞死，最後截肢，黃慧夫被依業務過失重傷害提起公訴。官司歷經11年纏訟，19日高院再審終於翻案逆轉判無罪確定，不過對黃慧夫而言這遲來的正義一點也不公平，多年來他在沒有任何錯誤的情況下背負罪刑，煎熬生活讓他痛苦難耐，連最初當醫師的熱忱也被消磨殆盡，對他來說「在台當醫生豬狗不如」。

官司纏訟期間，黃慧夫還經歷了八仙塵爆，當天他剛好是留守醫師，醫院在接收了20位急診燒燙傷病患後，因每個都有生命危險，為了將傷者安置好，黃慧夫與醫療團隊日以繼夜的開刀，當時複雜手術10至12小時都有，所幸最終所有病患都有挽救回來，且皆沒有重大傷害、功能不良及截肢後遺症等問題。不過對此黃慧夫無奈坦言，「這些使命在法院裡面是毫無價值的」，他表示「在台灣千萬、千萬、千萬不要當醫生，醫生是一個豬狗不如的行業」，甚至還奉勸兒子不准當醫生，「他當醫生我就打斷他的腿，這是一個錯誤的選擇、錯誤的職業」。

一位醫師一旦受過刑事案件，在醫院就失去了申請升遷及進修的資格，因此對黃慧夫而言，這一個不公平的審判幾乎毀了他的前途，案發後他不僅生活被壓得喘不過氣，工作精神也全被綁住，回想過去總能因成功救起一位病患感到非常開心，但現在那份喜悅也已消逝，以前因為環境及家庭教育讓他畢業後選擇在醫療中心工作，現在他覺得這一切實在非常不值得。

19日高院判決出爐，黃慧夫走出法院時感慨的說：「我是個非常謹慎的人，我本來就沒有犯下任何錯誤，但因為被不公平的司法審理，讓我知道，不是我謹慎就可以解決，我還要更小心司法對我造成的傷害。所以要有防禦性的醫療，因為除了我自己保護我自己之外，這個國家、這個社會、這個司法制度是不會保護我的。」

他認為，或許有人會覺得4個月也許是輕罪，但倘若在自己沒有錯誤的情況下，身上背著4個月有期徒刑，公平正義到底何在？只能說這11年來他所經歷的煎熬沒人可體會，也沒人可了解。

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