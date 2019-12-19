名醫黃慧夫翻案關鍵曝！ 3鑑定報告+2病歷　他等11年：司法讓我當罪人

▲黃慧夫（中）業務過失致重傷害案件，終於獲平反。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大醫院整形外科主治醫師黃慧夫，11年前為一名少年手術，但少年術後自行轉院，變成右腿缺血性壞死，最後截肢，黃慧夫也被依照業務過失重傷害提起公訴。黃慧夫一度遭判有罪確定，但經過多方奔走，他提出3份醫院的鑑定告，證明少年是轉院後才出狀況，最終獲得再審法院認同，改判無罪確定。

本案發生於2008年，當時黃慧夫在亞東醫院任職，為一名車禍導致右小腿嚴重腫脹、出現「腔室症候群」的少年，緊急做「筋膜切開術」。手術成功，少年也留在醫院觀察，但第5天後他自行轉院到長庚醫院，結果出現右腿膝關節脫臼致壓迫膕動脈，被迫截肢保命。

家屬不滿，提出告訴，檢方偵辦後，依照「業務過失重傷害罪」，對黃慧夫提起公訴。黃慧夫自認沒有醫療疏失，一審法院也判決他無罪。但二審法院根據醫事審議委員會的鑑定報告，「推認」脫臼早在轉院前就已經發生，並以黃慧夫僅在術後隔天到病房巡視，術後照顧紀錄也未記載患者末梢血液循環狀態，有違醫療常規，改認定黃慧夫有罪，判刑4個月定讞。

黃慧夫遭逆轉改判有罪定讞後，民間司改會組成義務律師團，並請求台大醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院等3間醫院，各自針對本案作出醫學鑑定報告。這3份報告都指出，黃慧夫當時進行的「筋膜切開術」成功，藉由他的手術成功挽救患者的生命；另外也認為患者術後受到良好照顧，當時的術後護理紀錄「末梢血循可」、「傷口微滲粉紅色」，轉院後的護理紀錄「皮膚溫暖、皮膚顏色粉紅、皮膚完整性傷口」，都在在顯示，患者術後得到良好照顧，黃慧夫並無過失。

黃慧夫提出這3份新的醫療報告，當成再審的新證據，請求高院重啟再審。高院2018年裁准重啟再審程序，經過合議庭審酌後，也認可3份醫療報告的結論，改認定黃慧夫並無過失，最後判決黃慧夫無罪確定，還他清白。

2018年民間司法改革基金會曾在臉書上傳一段影片，台大醫院整形外科主治醫師黃慧夫在鏡頭前吐露出內心悲哀，他說：「在台灣千萬、千萬、千萬不要當醫生，醫生是一個豬狗不如的行業。如果有能力的話做好進修，去別的國家當醫生，都比在台灣好。」更感慨：「司法讓我覺得自己永遠是罪人！」

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