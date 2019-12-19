少年車禍轉院後截肢！台大名醫黃慧夫沈冤11年　再審逆轉無罪嘆：司法不會保護我

▲黃慧夫醫療過失案，再審獲判無罪，全案確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大醫院整形外科主治醫師黃慧夫，11年前在亞東醫院任職時，為一名少年手術，但少年術後自行轉院，變成右腿缺血性壞死，最後截肢保住性命，黃慧夫也被依照業務過失重傷害提起公訴。一審無罪，二審有罪，案經再審後，高院19日判處他無罪確定。黃慧夫走出法院時，感慨的說「除了我自己保護我自己之外，國家、社會、司法制度是不會保護我。」

2008年時，黃慧夫為車禍受傷導致右小腿嚴重腫脹的少年，做「筋膜切開術」，患者術後第5天自行轉院，結果卻出現右腿膝關節脫臼致壓迫膕動脈，被迫截肢保命。家屬提告，檢方最後也對黃慧夫提起公訴。一審法院判決無罪，但二審法院改認定脫臼在轉院前就已經發生，但黃慧夫巡房時卻未能發現異狀，有違醫療常規，因此2014年間改認定有罪，判刑4月定讞，得易科罰金。

黃慧夫不滿遭判決有罪定讞，多方奔走，民間司改會也組成義務律師團，提供法律協助。最後終於在2018年重啟再審。案經高等法院審理後，全案於19日宣判，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決，黃慧夫無罪確定。

對於無罪確定，黃慧夫走出法院時，感慨的說：「我是個非常謹慎的人，我本來就沒有犯下任何錯誤，但因為被不公平的司法審理，讓我知道，不是我謹慎就可以解決，我還要更小心司法對我造成的傷害。所以要有防禦性的醫療，因為除了我自己保護我自己之外，這個國家、這個社會、這個司法制度是不會保護我的。」

他也說：「或許有人認為，4個月也許是輕罪，但如果你有這樣的認為，歡迎各位跟我交換，你們身上背個4個月的徒刑，在沒有任何錯誤的情況下，你願意背4個月的有期徒刑，你再來跟我講這是公平正義。」最後黃慧夫無奈的表示：「我12年來的煎熬沒有人可以體會，沒有人可以了解。你們接受這樣的司法對待，就會了解。」

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