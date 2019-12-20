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前夫尿布丟臉掰惹！名醫黃宥嘉再掀戰　討「超奢華珠寶盒+135萬現鈔」結果出爐

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黃宥嘉被婆婆罵破麻。（圖／翻攝自Youtube／新聞挖挖哇！）

▲黃宥嘉想討回存放財務的保險箱遭拒，她怒告前夫侵占。（圖／翻攝自Youtube／新聞挖挖哇！）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

眼科醫師黃宥嘉是談話節目常客，經常在節目上大談婆媳關係及兩性議題，甚至自爆曾遭前夫陳文彥拿尿布丟臉，雙方感情不睦，最後離婚收場。然而，原以為離婚官司結果出爐，黃宥嘉與陳男的關係也就此斷開，她又在今年控訴陳男將自己存放大量財物的保險箱占為己有，對陳男提出侵占告訴，但檢方認為屬於民事糾葛，應該尋求民事途徑，因此給予陳男不起訴處分。

根據不起訴書，黃宥嘉提告主張，她和陳男2011年訂婚時，獲贈珍珠項鍊、珍珠戒指、珍珠耳環、1克拉鑽戒以及蕭邦女用手錶各1只等；2012年7月22日結婚時，陳母又包了200萬紅包給她，另外又獲贈35萬元現金。

黃女事後將這35萬元、200萬元其中的一半連同訂婚時獲贈的珠寶放置在陳男住家4樓的保險箱內。不過，夫妻2人婚後感情不睦，於是在2017年訴請離婚獲准，而她又在2018年2月份寄存證信函給陳男，想要討回保險箱內屬於自己的財物，但陳男律師卻回函表示，「兩造已於台灣高等法院就請求離婚等上訴案件和解，並已相互拋棄權利」，拒絕交付。

黃女因此認為，離婚時並無處理任何夫妻財產所有物返還請求權或剩餘財產分配請求權等，陳男這樣構成侵占等罪，於是決定提告。

對此，陳男出庭時喊冤，「這些珠寶、手錶全都是我母親的，我完全不知情，也沒有受託保管」，而金錢部分是子虛烏有，也沒有100萬元及35萬元紅包之事。另外，那些珠寶也是其母親在2人結婚時借給黃女使用，「不代表送給黃女」，且黃女雖提出與陳母談話提及100萬元放在保險箱內的錄音對話，但那都是斷章取義，實際內容大部分是在講坐月子、移民加拿大的事情。

檢方最後審酌，這些財物是贈與亦或是借用，雙方皆各說各話，而也提不出有利證據能反駁陳男的說法，也無法認定陳男侵占物品，又或是有不法意圖，且此案應該是屬於夫妻財產所衍生出的民事糾葛，應該要尋求民事程序來處理，因此給予陳男不起訴處分。

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