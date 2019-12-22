替張瀚天打氣！朱立倫到彰化「包粽」　分享過來人心情：選民眼睛是雪亮的　

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫22日前往彰化，替黨內立委候選人張瀚天打氣，在張瀚天老家與志工媽媽們一起包粽子，順應「冬至」搓湯圓，朱立倫透過包粽希望能夠張瀚天「包中」，也分享自己參選期間曾被抹黑的「過來人」經驗，期盼藉此替張瀚天加油。

▲朱立倫赴彰化與婆婆媽媽們一起包粽、搓湯圓為張瀚天打氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

朱立倫說，他包粽子是家學淵源，有跟阿嬤學得一手好功夫，今日特地來與志工媽媽們一起交流手藝，他說他包的粽子不會輸給外面賣的，倒是說要考考看張瀚天包粽子功力。為了配合「冬至」，朱立倫也應景與婆婆媽媽們一起搓湯圓，他現包現吃也不忘提醒自己：「只吃一顆就好，因為張瀚天是1號。」

說到抹黑攻勢時，朱立倫表示，今天下午第一站便來到張瀚天這裡，他說彰化是今年選舉重要指標之一，民進黨傾全黨之力攻擊張瀚天。朱立倫還嗆，「民主沒進步，民進黨奧步在進步，聽說現在是更有系統進行『奧步一條龍』」，他認為在網路上散佈違法個資圖卡、用假民調公司的名義抹黑支持者、以語音電話鋪天蓋地攻擊等一系列抹黑行動，根本敗壞彰化的善良和純樸的選風，他提到，只想靠奧步的惡質選風，是「嚴重違反民主進步的價值！」

朱立倫以「過來人」心情分享當年參選桃園縣長及新北市長，接連受綠營抹黑攻擊，但他認為選民眼睛是雪亮的，因此鼓勵張瀚天不要氣餒，要正向選舉，不要負面選戰。

張瀚天則自嘲，全台除了國民黨總統候選人韓國瑜之外，他是被抹黑「最黑的男人」第二名，儘管如此他仍會堅持乾淨選舉，且有了朱立倫的鼓勵，使他更有信心。



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