別的縣市沒人才？前高市官員反駁柯文哲神邏輯：157智商是假的？

▲柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲日前批評總統府秘書長、前高雄市長陳菊的團隊跑到中央當大官。陳菊回應，高市府團隊都是專業又有經驗的人，民進黨中央需要高雄市團隊幫助，自然全力以赴。不過，柯文哲卻回嗆，「全台灣其他地方都沒有人才是不是？這是在考驗全台灣人民的智商。」對此，前高雄市行政暨國際處陳瓊華22日透過臉書怒批柯文哲根本是在扭曲陳菊原意，「2句話天差地遠，柯文哲157智商是假的？」

陳瓊華指出，陳菊原文說法是「高雄市新世代政務官在工程、水力都是專業且有經驗的人...中央執政，需要高雄市政府團隊的協助，當然全力以赴。」柯文哲卻回，「全台灣各縣市、各政黨、部會都沒有人才，只有高雄有人才，這是在考驗台灣人的智慧。」

陳瓊華說，陳菊原意是高雄團隊有專業、中央需要就全力以赴，柯文哲卻扭曲成「只有高雄有人才，台灣人評評理」。她嗆，「2句話天差地遠，柯文哲157智商是假的？還是政治偏聽？打人救自己、蹭票、蹭選情？」

陳瓊華酸，「就性別來講，柯文哲不是推女人（太太、媽媽）拱自己，就是打女人（陳菊、蔡英文）救政治行情。就帶領團隊，陳菊政治路40年，到哪裡都有專業人才認同，共同打拚、聚成團隊，柯市長政治路才走多久，林洲民、林欽榮、蘇麗瓊、許立民、簡余晏...人才一個個走光，下場不是互有怨念、就是不再往來。就市政經營，2018年為例，高雄市預算1291.65億，台北市預1746.32億，高雄市人口比台北多近15萬，相對高雄，台北市長錢多、責任少，卻還做到市長滿意度倒數第三，而陳菊總是在前段班。」

陳瓊華怒嗆，「北有柯、南有韓，打菊一起來」。她嘆，去年選舉，國民黨指控陳菊負債2800億，韓國瑜做市長後說陳菊欠3300億，沒做市長了，陳菊反而、憑空多揹了500億債，這不是被做帳、被抹，是什麼？看數字可觀、想自己政情可危，平常嘲諷韓國瑜慣的柯文哲立馬連線拿來打。

陳瓊華諷，「真要事事找媽，請柯媽媽把不認真、用抹黑人救自己分數的兒子帶回家吧，重新好好教一次吧。」