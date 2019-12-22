謝長廷表態111回台投票　臉書感性發文「老市長想念高雄」

▲謝長廷。（資料照／記者季相儒攝）



記者蔡文鈴／台北報導

1221高雄出現「反韓」、「挺韓」大遊行，國民黨總統候選人韓國瑜稱「歷任來高雄做市長的人，時間一到說拍拍屁股就走人」。對此，曾任高雄市長的謝長廷22日在臉書有感而發，表示下月將回台投票。

謝長廷表示「人隔數千里，魂夢卻常相依，老市長想念高雄」。他表示，自己做高雄市長六年，還有任期最後二年去行政院擔任院長，這點願意接受批評，但由韓國瑜來譴責市長落跑，是否恰當，社會自有公評。

謝長廷說，1998年以些微之差，當選高雄市長，也依母親教誨「吃人一口還人一斗」，既然高雄人給了這個機會，「我心懷感恩，不敢懈怠」，全力落實選前承諾的「海洋首都」政見，例如興建捷運、整治愛河、前鎮河、改善自來水品質、活化駁二等舊碼頭倉庫、興建蓄洪池解決本和里地區的淹水等等，這些在第一任終了大致完成，剩下紅毛港遷村、鐵路地下化，世運主場舘等等，都需要中央龐大預算配合，所以在第七年我去了中央，在行政院長任內也把這些陳年舊案都批準了，但在高雄畢竟沒有做滿任期，被駡落跑也沒有話說。

謝長廷指出，為完成高雄捷運，被國民黨立委邱毅抹黑成高捷弊案15件的貪污悪人，興建巨蛋也被檢舉圖利，最後連一件也沒有起訴。因為當時如沒有做，原來設計的數據都已變動，加上以後物價高漲，高雄可能和台北以外的縣市一樣，就不再有興建地下捷運的機會。因此我無懼干擾和壓力，堅持加速興建，雖然訟累多年，但迄今無怨無悔。

謝長廷提到，現在戶籍還在高雄，房子也沒有賣，一直規劃想在高雄終老，也許是自己一廂情願，對高雄的事情總是特別關心，在國外遇到高雄來的鄉親或叫我市長的朋友都會備感親切，畢竟跟高雄城市的再生，有一段榮辱譭譽、笑聲眼淚交雜的歲月。

謝長廷感嘆，這一年的確沒有再回去高雄了，也説不清楚為什麼？愛河夜景還那麼迷人嗎？夜市還那麼熱鬧？在公園旁泡茶的大哥講話還那麼「甕聲」？午夜夢回，突然一股莫名的思念和衝動，決定訂了機位，下個月要回魂夢相依的高雄投票。

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