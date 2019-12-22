李佳芬低調回高雄參加公益活動　聽到「新莊王小姐」快步離去

▲高雄市長韓國瑜夫人李佳芬到高雄出席公益活動。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長夫人李佳芬22日出席高市府社會局辦理的「追光。圓夢-耶誕有愛、兒少圓夢」關懷弱勢兒少，扮演起聖誕老公公發送禮物給孩子們；不過，李佳芬對於媒體關心韓國瑜曾匯錢給「新莊王小姐」一事等敏感問題，她則選擇一概不回應。

▲李佳芬送上聖誕禮物給孩子們。（圖／記者洪正達攝）

高雄市政府社會局22日結合高雄歲末聖誕辦理「追光。圓夢-耶誕有愛、兒少圓夢」活動，讓弱勢兒少社區照顧中心及安置機構關懷照顧的孩子們寫下耶誕心願卡，在活動中邀請高雄市長夫人李佳芬為孩子遞上耶誕禮物，實現孩子們的耶誕心願，發送禮物過程中還有孩子拿出自備的杯子，要李佳芬簽名。

▲李佳芬離開會場時，並無回答媒體問題。（圖／記者洪正達攝）

不過李佳芬對於媒體提問則是全一概不回應，一抵達會場時快步步入，針對日前有媒體爆料，韓國瑜匯款600萬給「新莊王小姐」一事，或是韓國瑜批罷韓團體的布條是民主遮羞布一事，李佳芬完全沒回應；而活動結束後，李佳芬也避回媒體問為何昨日沒參加挺韓遊行，狂跟一旁的社會局長黃淵源聊天，直到車子來立刻搭上離去，據了解他將北上到台中，參加立委候選人林佳新的造勢活動。

「時間對我們來說完全沒用！」