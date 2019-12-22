影／王金平選前歸隊挺藍委　韓國瑜：十幾年來都對他都有一份敬重之心

記者羅婉庭／新北報導

針對前立法院長王金平22日中午邀集雲林以南30幾位重量級國民黨團人士聚會，外界解讀是大將「歸隊」。對此，韓國瑜辦公室表示，跟王金平院長相處過的立委對他都有一份敬重之心。

▲王金平受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



王金平表示，自己與黨主席吳敦義想法一致，希望國民黨全面勝利，他的助理們都已下鄉去幫國民黨候選人韓國瑜助選，「我一直在支持我們的立委候選人，立委候選人的力量也會貫穿到總統身上。」對於被認為是國民黨初選分裂後，最後一塊整合的拼圖，王金平則說，自己沒有這樣的份量，他在怎麼努力影響力也有限。

對於接下來是否參加韓國瑜的造勢活動，王金平則回應，目前還沒有這個打算，但是私底下都是一直都在幫他做助選的工作。對此，韓國瑜受訪時表示，他從立法院十幾年到現在都非常尊重王金平，王金平擔任立法院長多年，跟他相處過的立委對他都有一份敬重之心。