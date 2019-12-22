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台灣指標民調／花蓮立委選情膠著　蕭美琴緊追傅焜萁0.4％

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▲▼蕭美琴、傅崐萁、黃啟嘉。（合成圖／ETtoday資料照）

▲蕭美琴、傅崐萁、黃啟嘉。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

花蓮立委選情陷入膠著，尤其以民進黨現任立委蕭美琴、脫黨參選的前花蓮縣長傅崐萁、國民黨立委候選人黃啟嘉三人被受關注。根據《台灣指標民調》22日公布的最新民調指出，傅崐萁與蕭美琴支持度僅差0.4％。

《台灣指標民調》指出，傅崐萁獲得29%花蓮民眾支持；蕭美琴以28.6%支持度緊追，黃啟嘉則以14.4%支持度位列第3。另外，不投票或是投廢票的民眾有3.9%，未明確表態則有23.2%。

《台灣指標民調》顯示，對於「比較看好的區域立委候選人」的問題中，有46.5%的民眾比較看好傅崐萁會當選，蕭美琴則有22.5%看好，而黃啟嘉的看好度為6.1%，未明確回答則有24.1%。

《台灣指標民調》交叉分析顯示，「支持傅崐萁」民眾多為60-69歲，政治立場為泛藍者超過5成；另一方面，蕭美琴較獲得男性、大學以上教育程度的民眾支持；而黃啟嘉則在專科教育程度的民眾獲得相對較高的青睞。

民調由風傳媒委託《台灣指標民調》執行，於2019年12月15日至19日，調查年滿20歲、設籍於花蓮縣13個鄉鎮市的民眾，依據政府最新公布的花蓮縣各鄉鎮市人口統計資料，採等比分層隨機抽樣方式，在花蓮縣住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，進行撥號時再以隨機跳號方式替換末2碼以作為撥出之門號；成功完訪2002人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負2.2個百分點。

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