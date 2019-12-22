鍾佳濱力挺台灣盃三對三女籃賽　挑戰明年前進東京奧運

▲立委鍾佳濱協助中華民國三人籃球發展協會在屏東縣立體育館戶外籃球場舉辦三對三籃球賽，希望全民集氣力挺台灣女籃 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020東京奧運將在2020年7月登場，立委鍾佳濱力挺台灣女籃挑戰台灣籃球史上首次進入奧運參賽資格，協助中華民國三人籃球發展協會在屏東縣立體育館戶外籃球場舉辦三對三籃球賽，希望全民集氣力挺台灣女籃。

▲▼前女籃國手、現任台電教練林紀妏（右）下場參與示範賽、三對三籃球賽比賽情形。

中華民國三人籃球發展協會理事長陳秉澤指出，台灣女籃三對三籃球經該協會攜手中華民國籃球協會一年半的努力，雖然很可惜，無法直接獲得東京奧運三對三籃球項目會內賽的門票，但藉由世界第9的排名，得以挺進明年3月，在印度進行的第一階段東京奧運資格賽的門票爭奪戰。

今天的三對三籃球賽，分國中、高中男女各組及社會男子組，賽前邀請2018年西進中國的劉希曄、前女籃國手現台電教練林紀妏，及多位WSBL和UBA等共8位球員，透過近距離的示範賽，讓參賽選手們學習觀摩。

陳秉澤說，三對三籃球為國內最普及的運動，期盼台灣女籃正為東京奧運三對三籃球門票衝刺的機會，透過中華民國三人籃球發展協會，紮根基層的努力，讓喜歡三對三籃球的選手，有機會登上職業賽事的舞台。

東京奧運三對三籃球會內賽資格共8張門票，前4張是依照世界排名取得，剩下的4張奧運門票，將進行兩階段的奧運資格賽，第一階段在印度進行20搶3資格賽，第二階段在匈牙利6搶1資格賽。

林紀妏說，進入奧運是選手們最大的夢想，希望在國人的集氣下能夠實現。

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