小英台南競總冬至搓湯圓　宣布舉辦史上最大場造勢

▲台南英德競選總部選在冬至時分，舉辦「搓湯圓大會」，宣布將在市區舉辦台南史上最大的造勢活動，展現台南大團結的氣勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南英德競選總部選在冬至時分，舉辦「搓湯圓大會」，台南競總黃偉哲主委與競總辦公室潘新傳主任在此宣布2020年1月5日，將在市區舉辦台南史上最大的造勢活動，預計規模達到10萬人，展現台南大團結的氣勢。

黃偉哲主委認為，冬至就是團圓的時刻，競選總部22日中午邀集各區幹部與親朋好友，一同到總部「搓冬至湯圓，不搓政治湯圓」，除了培養競選團隊的合作默契與情感，也希望總部各項活動，順利圓滿。

潘新傳主任表示，冬至時節吃湯圓是優良傳統，特別邀請的水噹噹後援會教大家如何「搓湯圓湯」！潘新傳主任也希望總部今天不但要團圓，更要團結支持民進黨，明年1/5用台南史上最大的造勢，協助英德贏得勝利！

對於2020的選戰，潘新傳主任表示自己參與民進黨30幾年來，就是為了舉辦台南有史以來最大的造勢活動，為綠營在台南的經營締造里程碑，潘新傳強調：「我不敢說這場是絕後，但保證盛況空前！」。

黃偉哲表示，台南競總的目標不變，依然是突破總統得票率七成、台南六席立委全壘打。也歡迎市民一同參加1月5日下午舉辦的造勢活動，為守護台灣主權的蔡英文總統與副總統候選人賴清德加油。

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