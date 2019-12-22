蔡筱薇與成大生物科技中心合作　關懷社區長輩並推展天然農作愛土地

▲成大生物科技中心，與市議員蔡筱薇共同合作，在林森路的東寧大學社區聯合活動中心舉辦「耶誕送暖愛心供餐活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



成大生物科技中心，22日與市議員蔡筱薇共同合作，在林森路的東寧大學社區聯合活動中心舉辦「耶誕送暖愛心供餐活動」，除了致贈以自然農法生產的優質冠軍米「徐金城魚田生態米」給數個社區發展協會外，也由成大老人學教授分享老人保健心法，並推展自然農法理念與產品，提倡各界繼續愛護台灣這一片土地。



蔡筱薇強調，在立委林俊憲積極協助爭取下，成功大學附設醫院獲得中央政府的支持，將設立南部第一所老人醫院，再加上成大本身長照相關學系的配合，她相信成大未來在長輩照顧上會更加完善。蔡筱薇也分別致贈冠軍米給「東安社區發展協會」、「中西社區發展協會」、「成大社區發展協會」等單位。





今日的愛心供餐活動，除了有東區近百位里民長輩參與外，另有蔬菜、木耳露、稻米、咖啡、花生糖、手工餅乾、面膜等攤販，都是跟成功大學合作自然農法的天然安全農作產品，希望社區里民能給予這些業者支持的力量，大家一起繼續愛護這片土地及下一代。



今天現場贈送的米食，係由「2019自然農法優質稻米雙盲檢驗競賽」金質米冠軍得主徐金城魚田生態米贊助提供。

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