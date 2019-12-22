出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

▲朱立倫以國台客家語三聲帶，全力推薦江啟臣。（圖／江啟臣競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

立法委員江啟臣22日舉辦新社區競選造勢大會，韓國瑜競選總部主委朱立倫、台中市長盧秀燕、立委王育敏、及台中縣前縣長陳庚金、廖了以等人都來聲援力挺，呼籲鄉親朋友總統立委大選票投2號江啟臣、2號韓國瑜，讓國民黨能夠重返執政，盧秀燕更是火力全開，希望下架不照顧中部人健康的民進黨，下架不聽中部民眾聲音的蔡英文。

▲▼現場旗海飄揚，吸引近7百名鄉親到場。

王育敏致詞表示，江啟臣是立法院年輕世代的代表，也是國民黨立法院黨團的前總召，在這4年民進黨完全執政下，帶領同黨的委員們共同對抗民進黨違憲亂政的荒唐作為，2018年國民黨可以拿下這麼多的地方縣市長、縣市議會，江啟臣絕對功不可沒，因此拜託現場的鄉親朋友，要讓這麼優質的立委繼續待在立法院，繼續為鄉親朋友爭取福利與建設。

朱立倫以客語、國台語三聲帶發言，他說，江啟臣不僅是好朋友，也是好同事，他任職行政院副院長時，江是新聞局長，今天能推薦在國會表現第一名的立委是他的光榮，江啟臣一路走來認真打拼為鄉親，為花農、果農爭取不少建設，絕對是在地優質的好人才，呼籲現場的民眾總統支持2號韓國瑜、立委支持2號江啟臣，讓國民黨能夠重返執政，撥亂反正。

盧秀燕則說，江啟臣是台中市政府在中央最得力的助手之一，月初才剛結束的新社花海節，以及新社區的路平工程等，有一半以上的經費都是靠江在立法院爭取的補助，她呼籲鄉親朋友要讓這麼優質的立法委員繼續連任，幫江啟臣及韓國瑜拉票、固票及催票，下架不照顧中部地區健康的民進黨政府，下架不聽中部地區民眾聲音的蔡英文。

江啟臣指出，新社區是他在前2次選戰中非常關鍵的決勝地區，4年前如果沒有新社地區的民眾站出來力挺，今天也無法以立委身份再次站在台上懇託，因此4年來，他在立法院都是全力以赴，絲毫不敢鬆懈，就怕辜負了鄉親的期望，一張票一世情，自己擔任立法委員，就是與鄉親朋友一起解決所面臨到的問題，拜託大家明年務必站出來，讓藍天再現，國家未來晴空萬里，讓國民黨能夠翻轉國會，重返執政。

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