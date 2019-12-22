　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲朱立倫、盧秀燕等人參加江啟臣造勢大會。（圖／江啟臣競總提供）

▲朱立倫以國台客家語三聲帶，全力推薦江啟臣。（圖／江啟臣競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

立法委員江啟臣22日舉辦新社區競選造勢大會，韓國瑜競選總部主委朱立倫、台中市長盧秀燕、立委王育敏、及台中縣前縣長陳庚金、廖了以等人都來聲援力挺，呼籲鄉親朋友總統立委大選票投2號江啟臣、2號韓國瑜，讓國民黨能夠重返執政，盧秀燕更是火力全開，希望下架不照顧中部人健康的民進黨，下架不聽中部民眾聲音的蔡英文。

▲朱立倫、盧秀燕等人參加江啟臣造勢大會。（圖／江啟臣競總提供）

▲▼現場旗海飄揚，吸引近7百名鄉親到場。

王育敏致詞表示，江啟臣是立法院年輕世代的代表，也是國民黨立法院黨團的前總召，在這4年民進黨完全執政下，帶領同黨的委員們共同對抗民進黨違憲亂政的荒唐作為，2018年國民黨可以拿下這麼多的地方縣市長、縣市議會，江啟臣絕對功不可沒，因此拜託現場的鄉親朋友，要讓這麼優質的立委繼續待在立法院，繼續為鄉親朋友爭取福利與建設。

▲朱立倫、盧秀燕等人參加江啟臣造勢大會。（圖／江啟臣競總提供）

朱立倫以客語、國台語三聲帶發言，他說，江啟臣不僅是好朋友，也是好同事，他任職行政院副院長時，江是新聞局長，今天能推薦在國會表現第一名的立委是他的光榮，江啟臣一路走來認真打拼為鄉親，為花農、果農爭取不少建設，絕對是在地優質的好人才，呼籲現場的民眾總統支持2號韓國瑜、立委支持2號江啟臣，讓國民黨能夠重返執政，撥亂反正。

盧秀燕則說，江啟臣是台中市政府在中央最得力的助手之一，月初才剛結束的新社花海節，以及新社區的路平工程等，有一半以上的經費都是靠江在立法院爭取的補助，她呼籲鄉親朋友要讓這麼優質的立法委員繼續連任，幫江啟臣及韓國瑜拉票、固票及催票，下架不照顧中部地區健康的民進黨政府，下架不聽中部地區民眾聲音的蔡英文。

江啟臣指出，新社區是他在前2次選戰中非常關鍵的決勝地區，4年前如果沒有新社地區的民眾站出來力挺，今天也無法以立委身份再次站在台上懇託，因此4年來，他在立法院都是全力以赴，絲毫不敢鬆懈，就怕辜負了鄉親的期望，一張票一世情，自己擔任立法委員，就是與鄉親朋友一起解決所面臨到的問題，拜託大家明年務必站出來，讓藍天再現，國家未來晴空萬里，讓國民黨能夠翻轉國會，重返執政。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
罷韓喊破50萬人　韓國瑜再酸障眼法：是48萬人躲在布條下嗎？
好心助輪椅男排尿…單純男抓著「傻狂甩5min」！白稠液體沾手
獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死真相曝！肇事駕駛竟是毒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓隊伍「光復高雄布條」底下沒人？　台灣基進PO 41秒短片打臉

出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

競選總部成立！吳秉叡「邀賴清德助陣」直播搶票　陳明義喊話：用行動搏支持

替張瀚天打氣！朱立倫到彰化「包粽」　分享過來人心情：選民眼睛是雪亮的　

影／罷韓喊破50萬人　韓國瑜酸障眼法：是48萬人躲在布條下嗎？

民進黨拚反滲透法三讀　宋楚瑜勸：不要暴衝

影／綠議員李柏毅打賭韓遊行「溜之大吉」　請500杯珍奶諷「不負責任」

鄭宏輝推「新竹藝文玄關」　鄭麗君送百年藥行茶包相挺

全國旅外雲林鄉親力挺　張嘉郡承諾爭取建設故鄉

拉郡❤距離　口湖奇幻魔法派對親子熱融融

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

罷韓隊伍「光復高雄布條」底下沒人？　台灣基進PO 41秒短片打臉

出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

競選總部成立！吳秉叡「邀賴清德助陣」直播搶票　陳明義喊話：用行動搏支持

替張瀚天打氣！朱立倫到彰化「包粽」　分享過來人心情：選民眼睛是雪亮的　

影／罷韓喊破50萬人　韓國瑜酸障眼法：是48萬人躲在布條下嗎？

民進黨拚反滲透法三讀　宋楚瑜勸：不要暴衝

影／綠議員李柏毅打賭韓遊行「溜之大吉」　請500杯珍奶諷「不負責任」

鄭宏輝推「新竹藝文玄關」　鄭麗君送百年藥行茶包相挺

全國旅外雲林鄉親力挺　張嘉郡承諾爭取建設故鄉

拉郡❤距離　口湖奇幻魔法派對親子熱融融

ABL／塔克連飆4顆三分彈救火　夢想家遭菲律賓逆轉1分飲恨

中山北路二段兩大地標bye了　20年星巴克公告下周四歇業

沉寂1個月不說話！鸚鵡突然「哭腔狂喊」：我要死了～

消費稅變10%、離境日本要付錢！赴日旅遊必知4大稅制懶人包

涉跨國運毒1公噸！2台毒梟躲胡志明市民宿被逮　今押解返台

蔡筱薇與成大生物科技中心合作　關懷社區長輩並推展天然農作愛土地

罷韓隊伍「光復高雄布條」底下沒人？　台灣基進PO 41秒短片打臉

她11歲被親哥拖上樓「硬當洩慾娃娃」　40年後終報警…親哥卻秒輕生躲罪！

一秒到歐洲！礁溪飯店房內就可泡溫泉　必吃8盎司爐烤穀飼沙朗牛

出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

罷韓大遊行！民眾從「高樓潑水」　警急查逮高中生

打臉韓國瑜「遮羞布說」！Wecare高雄反擊

1221挺罷韓決戰高雄　未破「天團跨年」47萬最高運量

高雄選情／藍營人士：罷韓未衝擊立委選情

挺韓罷韓塞爆　高捷公布真實數字

王世堅大讚：韓國瑜回神了「很不錯」

地方人士：韓國瑜成「三烙市長」、市民抗爭他竟烙人

見韓國瑜當市長！短褲妹舉家屏東搬高雄　1年後切心

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

5萬人塞滿凱道　蔡英文「撩選民」力挺林昶佐：2020台灣大凱旋

1221空拍人數對尬！挺韓紅龍VS罷韓綠龍

更多熱門

相關新聞

罷韓布條底下沒人？台灣基進打臉

罷韓布條底下沒人？台灣基進打臉

高雄挺韓、罷韓大遊行21日下午平安落幕，然而網路上卻流傳罷韓遊行「光復高雄」巨長布條下方幾乎沒人的照片，高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜也在分享，直指是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。對此，台灣基進貼出41秒短片，回擊布條底下沒有人的說法。

陳亭妃與小朋友一起過聖誕

陳亭妃與小朋友一起過聖誕

吳秉叡邀賴清德助陣！　陳明義喊話：用行動搏支持

吳秉叡邀賴清德助陣！　陳明義喊話：用行動搏支持

朱立倫到彰化「包粽」　替張瀚天打氣

朱立倫到彰化「包粽」　替張瀚天打氣

罷韓喊50萬人　韓國瑜酸：48萬人躲在布條下？

罷韓喊50萬人　韓國瑜酸：48萬人躲在布條下？

關鍵字：

2020大選2020台中市立委江啟臣盧秀燕

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

《小學堂》小西瓜「學霸新身分」曝光

「最正練習生」遭控台獨！

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面