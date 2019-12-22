護吳敦義「衰尾查某」　馬英九：他是指蔡英文做的很糟糕

▲馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨主席吳敦義日前稱總統蔡英文「衰尾查某」引來批評，事後道歉卻態度反覆令外界觀感不佳。對此，前總統馬英九22日受訪表示，吳敦義的意思是蔡英文做的很糟糕，隨後也說「他不是已經道歉了嗎？」

吳敦義17日在造勢大會上稱蔡英文是「衰尾查某」，引發歧視女性失言爭議。對此，吳敦義21日先是說自己只說「衰尾」沒說「查某」，隨後又由國民黨代發新聞稿表示，坦承提及「查某」確實失言，表達歉意！

吳敦義強調，他的本意也是凸顯蔡英文執政三年半來，政府不夠廉能、經濟不佳、治安不好、社會不夠和諧、兩岸關係緊張、國際外交也未處理妥善，「蔡英文施政表現這麼差，真的是對不起國家！」

馬英九22日出席國民黨立委候選人廖國棟北區聯合競總成立大會，被問到是否認為吳敦義失言？馬英九說，無主席的意思是覺得蔡英文做的很糟糕，至於是否會影響國民黨選情？馬英九表示，「到現在為止沒有太大的影響。」

一旁的廖國棟則表示，當主席每件事都要注意到社會環境的變動，好好表達黨的意思，馬英九也說，「他不是已經道歉了嗎？」

▲國民黨黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

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