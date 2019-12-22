百師同測地球傾斜角度　冬至中午12:19創兩岸合作新紀錄

▲台東美術館大草坪上六位小學生完成量測任務。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

今天12/22是農曆的冬至節氣，除了吃湯圓外，美塔魔法學校創辦人李偉俊教授在前日組織了兩岸百師來同測地球傾斜角度，今日中午12:19創下兩岸合作新紀錄，李偉俊教授在三天前呼應phyphox官方網站所舉辦全球的測量活動，積極組織了兩岸中小學物理及科學老師及台東縣中小學校師生兩個團隊，一同參與這次全球性的天文物理合作測量活動！

李教授表示：這次活動目的在測量地球自旋方向與黃道面的傾角，也就是地球的轉軸傾角。全球各地在12月22日，當天下午12時19分，利用手機 開放軟體phyphox 進行測量。因為冬至時是地球距離太陽最近，也是一年當中晝最短且夜最長的時刻，此時最適合進行測量。

李教授說，目前兩岸中小學物理教師及科學教師群組已經多達百人加入，今日上午七時他在台東鹿野地區親自實測成功，並在群組內率先發送成功訊息後，兩岸百師便開始同時量測地球傾斜角度，直至中午日正當中之時，達到同時量測的高峰。李教授也親自到台東美術館大草坪上直接現場指導六位小學生完成量測任務，學生均紛紛表示很有趣也很好玩，認為用手機進行太陽追蹤活動和測量很有意思。

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