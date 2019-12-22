歐盟認核電為綠電！　馬英九示警：投蔡英文電價漲5成

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

歐洲理事會（European Concil）12月12日發佈了有關氣候變遷的備忘錄結論，宣示尊重各國將核能發電納入能源結構來減碳。對此，前總統馬英九22日表示，「歐盟主要國家都確認過，核能也是綠能的一種」，蔡政府推風力發電會讓發電成本及物價都大量增加，若票投蔡英文，未來電價恐怕會漲5成。

馬英九表示，發展綠能是好事，但大部分都靠天然氣是很危險的，風力發電會讓發電成本及物價都大量增加，「拜託不要害台灣」，而且「歐盟主要國家都確認過，核能也是綠能的一種」，因核能不會排碳；核能不能廢，若票投蔡英文，未來電價恐怕會漲5成。

事實上，台大醫院前副院長王明鉅19日就曾在臉書發文表示，歐洲在「以核養綠」民進黨卻「以煤害綠」，根本謀財害命。

王明鉅表示，民進黨政府高唱2025年廢核，不但從一開始就拿出「嚴重錯誤低估」成長率只有不到0.5%的2025電力需求，以這種等於是欺騙的方式，讓大家相信再生能源真的能達到占比2成的目標。

王明鉅抨擊，蔡政府甚至還在2018年11月24日，「以核養綠」的公投第16案獲得589萬人支持，表達續用核電的民意之後，行政院就在第二天明白說「2025非核家園目標不變」。

王明鉅說，口口聲聲要學歐洲的台灣，卻是明明白白踐踏了589萬支持「以核養綠」的民意，背棄了自己喊了30年的公民投票結果，甚至還剝奪台灣公民2年以上公民投票的權力。

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