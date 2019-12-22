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85萬人高雄遊行！尹立5天後「提交罷韓連署」…韓辦關鍵分析打臉

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▲▼挺韓罷韓空拍人潮對比。（圖／ET攝影中心攝）

▲21日共有85萬人為了韓國瑜上街。（圖／ET攝影中心攝）

記者柯振中／高雄報導

罷韓、挺韓雙方21日號召許多民眾，在高雄進行遊行，雙方主辦單位分別預估有50萬人、35萬人到場；挺韓的隊伍一邊走一邊高喊「凍蒜」，替韓國瑜加油、罷韓的隊伍遊行結束後，「Wecare高雄」發起人尹立則宣布，這只是罷韓的起點，26日將啟動罷韓程序。對此，韓國瑜競辦也提出相關質疑，認為連署書的收發不符合規定。

「Wecare高雄大遊行」、「南方崛起大遊行」21日在高雄舉辦，罷韓、挺韓的隊伍紛紛集結，分別在高雄街頭表達訴求。「Wecare高雄大遊行」結束後，主辦方預估，這次共有50萬人參與，響應罷免韓國瑜的遊行。

▼許多民眾響應Wecare高雄大遊行。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ Wecare罷韓花絮 。（圖／記者洪正達攝）

「南方崛起大遊行」主辦方在活動結束後指出，這次遊行人數超過35萬人到場，一同為韓國瑜加油打氣。由於高雄聚集大批遊行人潮，國民黨總統候選人韓國瑜原先預定參與遊行，後來則改成在終點現身，對遊行的韓粉喊話。

▼35萬韓粉上街響應南方崛起大遊行。（圖／記者洪靖宜攝）

▲1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行 。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜致詞時提出「5大保證」，重申自己當選後將成立特偵組，把貪官汙吏抓出來，建立清廉政府，還要保證當選後會以「台灣安全、人民有錢」為目標努力。他提到，只要勝選，一定替政府部門找出最優質、清廉且充滿幹勁的人才，只要確定國家發展目標，台灣將全力衝刺。

▼韓國瑜出席挺韓大遊行，在終點致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲挺韓大遊行，國民黨總統候選人韓國瑜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

而「Wecare高雄大遊行」結束後，發起人尹立致詞時指出，未來的路只會比過去更艱辛，希望台灣人記取教訓，5天後將向中選會遞交高雄人連署的罷免提議書，進入罷免程序，「這裡也是罷韓的起點。」

尹立說明，罷韓不等於罷免政黨，也無關選舉、下一任市長的人選，單純是民主政治的投射，「民主就是我們可以把我們喜歡的人投上去，我們也可以把不適任的人投下來。」

▼尹立指出，罷免無關政治、選舉，只是高雄人民民意的投射。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲Wecare高雄發起人尹立 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過，根據《中央社》報導，韓國瑜競辦21日晚間回應，依據選罷法的規定，公職人員就職滿一年後，民眾才能進行罷免，提前連署是否違法，目前仍存在疑慮，但中選會沒有介入處理。

對於這3萬份的罷免連署書，韓國瑜競辦提出質疑，這些連署書是否有正式的法律效力，連署書開始蒐集時，韓國瑜還沒上任滿一年。依據《公職人員選舉罷免法》，公職人員的罷免，得由原選舉區的選舉人向選舉委員會提出罷免案，但如果公職人員就職未滿一年，則不得進行罷免。罷免投票結果，若有效同意票數多於不同意票，且達到原選舉區選舉總人數的四分之一以上，視為罷免通過。

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