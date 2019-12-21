圖／「Wec Care高雄」自製道具多　韓國瑜人形看板任人踩踏

▲民眾怒踩韓國瑜人形看板。（圖／ETtoday攝）

政治中心／高雄報導

前高雄市長陳菊時代的文化局長尹立創立的「We care高雄」21日舉辦「光復高雄」罷韓遊行，韓國瑜競選辦公室也不甘示弱舉辦「南方崛起高雄光榮周年慶大遊行」。參與罷韓遊行的綠營支持者，沿路準備許多道具，其中一個是韓國瑜側躺的人形立牌，有人路過時不顧形象地怒踩、怒踢。

罷韓遊行共有We Care、台灣基進、撐香港、美麗島、彩虹、踩紅媒、公民割草、台灣及溜之大吉等9個大隊，遊行隊伍在文化中心前五福一路集結後先後出發，沿五福路轉入公園路，終點在公園、大勇路口。

遊行隊伍於下午1時30分正式出發，主持人沿路帶領民眾呼口號，隊伍不斷高喊「光復高雄、保衛台灣」。參與罷韓遊行的綠營支持者，沿路準備許多道具，其中一個是韓國瑜側躺的人形立牌，有人路過時不顧形象地怒踩、怒踢。

尹立於16時50分在終點的舞台上宣布，罷韓遊行人數達50萬人，他表示，今天是罷韓的起點，將於26日向中選會提交3萬份的罷免連署書，正式啟動罷韓第一階段。

不過，罷韓遊行也有意外狀況發生，下午2點多，一名男子騎機車在民權路口停紅燈等遊行隊伍經過，因不明原因倒地，現場無呼吸心跳，警方用警用機車帶著AED趕往現場，消防隊救護車也趕到現場將男子送醫急救。