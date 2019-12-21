卓榮泰：希望張善政維持君子風度　讓大家留下更多懷念

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

國民黨副總統候選人張善政近來頻頻失言，繼先前批評行政院長蘇貞昌「若回到行政院繼續酸言酸語，老天會讓他很快再住回醫院」後，19日於彰化舉行青年論壇時更要蘇貞昌「回學校上禮義廉恥」。對此，民進黨主席卓榮泰21日受訪時表示，希望張善政還是維持過去科技人翩翩君子的風度，「讓我們對他留下更多的懷念」。

蘇貞昌上月因病住院，不要張善政卻大酸蘇貞昌「若回到行政院繼續酸言酸語，老天會讓他很快再住回醫院」；張善政19日至彰化舉行青年論壇，當國民黨彰化縣議員劉淑芳提及，學校過去會教禮義廉恥、四維八德，不料張善政竟又回「那就要請行政院長蘇貞昌再回去學校上課」，等同再度槓上蘇貞昌。

▲林淑芬舉辦「三重東區後援會成立大會」，卓榮泰到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）



民進黨立委林淑芬21日上午舉辦「三重東區後援會成立大會」，邀請包括賴清德、卓榮泰、行政院長蘇貞昌、民進黨新北市黨部主委余天、民進黨台北市議員王世堅及無黨籍立委台北市議員林亮君等人站台力挺。

卓榮泰受訪詞表示，他不希望在選舉上使用言語霸凌，所以不想再批評張善政。不過他說，張善政在這段時間的表現確實讓國人認為「與過去連接不起來」，一個人如果為了追逐大位而喪失本性，那麼將來大家對他在歷史上的定位會割裂、分裂，他希望張善政不要變成這個樣子，還是維持過去科技人翩翩君子的風度，「讓我們對他留下更多的懷念」。

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