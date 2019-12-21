韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位5點聲明驚見「藏頭」

▲韓國瑜上節目，博恩夜夜秀聲明。（圖／翻攝臉書粉專「STR Network-薩泰爾娛樂」，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜21日晚間接北上錄影「博恩夜夜秀」，節目公司特地發出行前聲明，但有眼尖網友發現聲明中有「藏頭」，而行前聲明與提醒事項的圖片背景使用藍色、紅色，也被網友戲稱「中華民國美學」。

脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人博恩日前在節目上致電韓國瑜，沒想到真的接通，博恩當時詢問是否願意參加「博恩夜夜秀」錄影，韓國瑜「Yes I Do！」爽快答應。

韓國瑜在結束下午挺韓遊行後，將北上出席「博恩夜夜秀」的錄影。薩泰爾娛樂在臉書粉絲專夜發出5點「行前特別聲明」，背景則使用藍色，內容包括，第一，本錄影為商業售票演出，敬請各位媒體朋友尊重智慧產權，切勿觸法。第二，官方高畫質原音媒體素材免費商業授權請洽：press@strnetwork.cc。

該聲明提及，第三，在不妨礙現場觀賞體驗與錄影作業的前提下，歡迎觀眾自備應援道具。第四，韓國瑜及團隊約定晚間7點半抵達攝影棚，橋段8點15分開始，敬請期待。第五，假使內容因來賓行程有變，節目無需亦無法負責，造成不便請見諒。

此外，薩泰爾娛樂也貼出三張看秀的注意事項，圖片背景均使用紅色，第一張為「看秀五支箭」，內容提到，第一，進場掃描Q Rcode，結束會發大合照；第二，請勿於官方上傳前爆雷；第三，請依照現場導播指示；第四，棚內全程禁止飲食拍照錄影錄音；第五，將手機調整為靜音或震動。

第二張照片為「千萬要帶錢」，現場觀眾限定的扭蛋，記得攜帶足夠現金，可使用Linepay，扭蛋四款賣完就沒了。第三張圖片是「記得要準時」，下午4點45分開始驗票，下午5點15分開放入場，晚間6點正式開始，遲到需等待中場休息才能入場。

網友發現5點聲明第一個字合起來是「本官在韓假」，紛紛留言表示「小編是偷偷藏頭嗎」、「這個藏頭在有跟沒有之間」、「藏頭詩：本官在韓假」、「藏頭再搭配顏色的暗示，小編一定苦惱很久」。對於三張提醒事項的圖片背景為紅色、五點行前聲明背景為藍色，網友則回說「這是什麼配色啦」、「滿滿的中華民國美學」。

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