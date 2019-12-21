　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位5點聲明驚見「藏頭」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜上節目，博恩夜夜秀聲明。（圖／翻攝臉書粉專「STR Network-薩泰爾娛樂」）

▲韓國瑜上節目，博恩夜夜秀聲明。（圖／翻攝臉書粉專「STR Network-薩泰爾娛樂」，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜21日晚間接北上錄影「博恩夜夜秀」，節目公司特地發出行前聲明，但有眼尖網友發現聲明中有「藏頭」，而行前聲明與提醒事項的圖片背景使用藍色、紅色，也被網友戲稱「中華民國美學」。

脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人博恩日前在節目上致電韓國瑜，沒想到真的接通，博恩當時詢問是否願意參加「博恩夜夜秀」錄影，韓國瑜「Yes I Do！」爽快答應。

韓國瑜在結束下午挺韓遊行後，將北上出席「博恩夜夜秀」的錄影。薩泰爾娛樂在臉書粉絲專夜發出5點「行前特別聲明」，背景則使用藍色，內容包括，第一，本錄影為商業售票演出，敬請各位媒體朋友尊重智慧產權，切勿觸法。第二，官方高畫質原音媒體素材免費商業授權請洽：press@strnetwork.cc。

該聲明提及，第三，在不妨礙現場觀賞體驗與錄影作業的前提下，歡迎觀眾自備應援道具。第四，韓國瑜及團隊約定晚間7點半抵達攝影棚，橋段8點15分開始，敬請期待。第五，假使內容因來賓行程有變，節目無需亦無法負責，造成不便請見諒。

▲▼韓國瑜上節目，博恩夜夜秀聲明。（圖／翻攝臉書粉專「STR Network-薩泰爾娛樂」）

此外，薩泰爾娛樂也貼出三張看秀的注意事項，圖片背景均使用紅色，第一張為「看秀五支箭」，內容提到，第一，進場掃描Q Rcode，結束會發大合照；第二，請勿於官方上傳前爆雷；第三，請依照現場導播指示；第四，棚內全程禁止飲食拍照錄影錄音；第五，將手機調整為靜音或震動。

▲▼韓國瑜上節目，博恩夜夜秀聲明。（圖／翻攝臉書粉專「STR Network-薩泰爾娛樂」）

第二張照片為「千萬要帶錢」，現場觀眾限定的扭蛋，記得攜帶足夠現金，可使用Linepay，扭蛋四款賣完就沒了。第三張圖片是「記得要準時」，下午4點45分開始驗票，下午5點15分開放入場，晚間6點正式開始，遲到需等待中場休息才能入場。

▲▼韓國瑜上節目，博恩夜夜秀聲明。（圖／翻攝臉書粉專「STR Network-薩泰爾娛樂」）

網友發現5點聲明第一個字合起來是「本官在韓假」，紛紛留言表示「小編是偷偷藏頭嗎」、「這個藏頭在有跟沒有之間」、「藏頭詩：本官在韓假」、「藏頭再搭配顏色的暗示，小編一定苦惱很久」。對於三張提醒事項的圖片背景為紅色、五點行前聲明背景為藍色，網友則回說「這是什麼配色啦」、「滿滿的中華民國美學」。

 超越藍綠，就靠她了

ET快訊
快訊／挺韓遊行走2小時抵達終點！韓國瑜獻唱「隱形的翅膀」
快訊／罷韓人數爆滿！遊行突破30萬人　五福一路雙向擴大封閉
韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位5聲明驚見「藏頭」
LIVE／高雄挺韓大遊行登場！「30萬人上街」擠爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空拍畫面！210m*12m巨型旗幟加持罷韓遊行　千人齊舉：光復高雄，保衛台灣

高雄大遊行很擾民！　他短短500公尺回不了家…怒按喇叭20秒

30萬挺韓人龍...2小時抵終點！韓國瑜高唱《隱形的翅膀》　國旗海覆蓋微笑公園

一身「韓國瑜標配」！罷韓男襯衫燙金字...戴頭套秒爬上樹　舉牌狂嗆：滾草包

挺韓大遊行／張善政致詞糗口誤！高喊「明年罷免蔡英文」

快訊／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人　五福一路雙向擴大封閉

譏諷友邦助益小　林鶴明怒批張善政：國際失言！丟臉！

遊行人潮狂湧韓國瑜不走了...警仍啟動「陸空警戒」！出動10防爆車+干擾槍

見上海市長挨批雙重標準　賴清德：與韓國瑜無法相提並論

陳佩琪批蔡英文放任派系蠶食國家　卓榮泰：同為女性應予尊重

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

空拍畫面！210m*12m巨型旗幟加持罷韓遊行　千人齊舉：光復高雄，保衛台灣

高雄大遊行很擾民！　他短短500公尺回不了家…怒按喇叭20秒

30萬挺韓人龍...2小時抵終點！韓國瑜高唱《隱形的翅膀》　國旗海覆蓋微笑公園

一身「韓國瑜標配」！罷韓男襯衫燙金字...戴頭套秒爬上樹　舉牌狂嗆：滾草包

挺韓大遊行／張善政致詞糗口誤！高喊「明年罷免蔡英文」

快訊／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人　五福一路雙向擴大封閉

譏諷友邦助益小　林鶴明怒批張善政：國際失言！丟臉！

遊行人潮狂湧韓國瑜不走了...警仍啟動「陸空警戒」！出動10防爆車+干擾槍

見上海市長挨批雙重標準　賴清德：與韓國瑜無法相提並論

陳佩琪批蔡英文放任派系蠶食國家　卓榮泰：同為女性應予尊重

王宇婕替「滿身跳蚤」流浪狗洗澡　PO文幫找家…結局超感人

空拍畫面！210m*12m巨型旗幟加持罷韓遊行　千人齊舉：光復高雄，保衛台灣

高雄大遊行很擾民！　他短短500公尺回不了家…怒按喇叭20秒

路上遇到碰瓷貓！　撞單車「手手抽搐」翻肚眼神死：封口費呢

嚴重恐呼吸衰竭！有吃這7類藥　冬日補身最好別碰「麻油雞」

旁邊就是化工廠！千葉物流中心倉庫起火　燃燒逾2小時…黑煙漫成田機場

30萬挺韓人龍...2小時抵終點！韓國瑜高唱《隱形的翅膀》　國旗海覆蓋微笑公園

一身「韓國瑜標配」！罷韓男襯衫燙金字...戴頭套秒爬上樹　舉牌狂嗆：滾草包

挺韓大遊行／張善政致詞糗口誤！高喊「明年罷免蔡英文」

摩托車暨用品冬季展售會開跑！試新車買裝備看改裝車一次滿足

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

21歲白衣「超胸」正妹現身罷韓

陳揮文：韓國瑜大選至少500萬票起跳

復活特偵組！謝震武1句話打臉韓國瑜

罷韓、挺韓大遊行路線懶人包！衝突熱點曝

高嘉瑜想當媽：「快生不出來」覓男伴

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

LIVE／挺韓遊行啟程！30萬人上街擠爆

綠議員全數出席罷韓　韓陣營批「前朝政治操作」

挺韓大遊行1：11出發！現場突破30萬人

LIVE／Wecare罷韓大遊行登場！

1221遊行！名嘴爆「親王指標性人物出現」

韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位聲明驚見藏頭

更多熱門

相關新聞

遊行人潮狂湧！警「陸空警戒」出動10防爆車+干擾槍

遊行人潮狂湧！警「陸空警戒」出動10防爆車+干擾槍

「南方崛起高雄周年慶大遊行」21日隆重登場！遊行隊伍預計從凹子底公園，一路行經多條重要道路抵達微笑公園。隊伍於下午1時11分出發，國民黨總統候選人韓國瑜原定要隨隊伍一起走到終點，但由於維安考量，臨時決定不走了！但警方仍部屬警力配置干擾槍、防爆車一路隨行。

張善政譏友邦「助益小」　林鶴明批丟臉：國際失言！請向國人道歉謝罪

張善政譏友邦「助益小」　林鶴明批丟臉：國際失言！請向國人道歉謝罪

見上海市長挨批　賴清德：與韓國瑜無法相提並論

見上海市長挨批　賴清德：與韓國瑜無法相提並論

1221擦出火氣！男見警來：不講了

1221擦出火氣！男見警來：不講了

川普簽國防授權法「關切大陸影響台灣大選」 總統府、外交部致謝

川普簽國防授權法「關切大陸影響台灣大選」 總統府、外交部致謝

關鍵字：

韓國瑜博恩夜夜秀2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面