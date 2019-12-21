1221WECARE遊行　「公民割草」李醫師：絕對信守承諾完成罷韓

▲「公民割草行動」承諾一定會完成韓國瑜罷免案。（圖／翻攝「公民割草行動」臉書）

記者徐愷昕／高雄報導

「1221wecare台灣大遊行」21日下午1點許盛大展開，今年3月首先成立「韓國瑜市長罷免連線」的公民割草行動發言人李醫師上午於粉專發文，「公民割草行動沒有政黨、財團支持，我們展現的是純粹的公民力量……如果沒有民眾出錢出力支持，我們絕無可能走到今天」，對此承諾絕對會完成萬眾期待的韓市長罷免案。

李醫師稱，「公民割草行動」靠著強大的公民意志，在沒有任何政治資源與政治力量協助的狀況下，目前已經累積了數以十萬計民眾的支持，如今將進入罷免活動的新階段，他們坦言如果沒有民眾出錢出力，絕無可能走到今天，因此，絕對會信守承諾，完成萬眾期待的韓市長罷免案。

對此，李醫師再表示，公民割草行動的初衷，是希望保護高雄，讓高雄更好，唯一的後盾，就是來自於民眾的支持，因此，當知道韓國瑜競選團隊要在12/21這一天糟蹋高雄時，他們擔心大遊行會不會造成高雄的撕裂、甚至讓民眾受到傷害，但Wecare高雄的前高雄市文化局局長尹立尹老師，邀請他們與台灣基進共同參加大遊行的付出、堅持與鼓勵，讓他們相信，絕對不能退卻！Wecare高雄一定會盡全力讓遊行順利成功，支持罷韓遊行的民眾，也一定會秉持和平理性，勇敢站出來。

最後李醫師坦言，「很清楚大遊行並不是一個終點，真正的戰役，在12月26日才開始，真正的挑戰是罷免這條長路，要匯聚各方的能量，才能走到最後一哩路，而整個罷免的過程至終，衷心期盼Wecare高雄、台灣基進、各個團體，能繼續一起支持，讓全台灣不分黨派、組織、團體，齊力推動史詩級的罷免」。

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