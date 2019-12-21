挺韓、罷韓遊行強碰！104警駐3大衝突熱點...出動「3組偵爆犬」查緝爆裂物

▲▼警方出動偵爆犬，查緝各大區域是否有可疑爆裂物。（圖／記者王亞志攝，下同）

記者王亞志、白珈陽、戴若涵／高雄報導

挺韓、罷韓大遊行同於21日在高雄展開，雙方人馬距離僅3.8公里，較勁意味濃厚！警方為避免衝突發生，部屬大量警力，預估將動員超過3200名警力，活動現場及周邊也出動偵爆犬，查緝有無可疑爆裂物。

挺韓「南方崛起 高雄光榮周年慶大遊行」的支持者將從神農路凹仔底公園集結、出發，預計將經過博愛二路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、博愛三路，最後抵達文自路微笑公園。韓國瑜競辦創意總監潘恒旭20日接受媒體專訪時，喊出「預計將有30萬人走上街頭挺韓。」

▲2場遊行同天中午展開，警方為避免衝突發生，部屬大量警力也出動3組偵爆犬。（圖／記者王亞志攝）

而罷韓的「Wecare高雄大遊行」支持者則在五福一路文化中心集結，預計將一路行經五福二路、五福三路、五福四路、公園二路等重要道路，最後抵達駁二特區。主辦單位預估，現場將有10萬人參與，隊伍將分成7支大隊。

高雄市警局為了因應2場遊行，20日便召開應變會議，預計將動員超過3200名警力，在可能的3大衝突熱點：捷運美麗島站、高雄車站、高鐵左營站，部署8支小隊，共104名警力巡守，各出入口都有員警駐守。

另外，除部屬之大量警力外，警方21日也出動偵爆犬到現場、周圍查緝，嗅聞站體內是否有可疑爆裂物。警犬隊表示，21日共有3組警犬隊在各地點巡邏，將執勤至2場活動結束。

▲▼ 3大衝突熱點之一「美麗島站」出入口皆有部屬警力。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲▼車站、車廂湧現大量人潮。（圖／記者王亞志攝，下同）

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