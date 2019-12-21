名嘴稱柯文哲58萬票是關鍵　賴清德：大家都一票而已

▲柯文哲、賴清德。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

名嘴黃暐瀚日前預測，台北市長柯文哲在市長選舉拿下58萬票，在2020選舉會如何流動是關鍵。對此，賴清德21日表示，「柯文哲的票不是跟我一樣嗎？大家都一票而已。」

黃暐瀚曾在廣播節目中指出，2018年國民黨贏民進黨共120萬票，其中有58萬票是算不到的，那就是柯文哲的票，因為非藍也非綠，這58萬票因為柯文哲2020沒選總統的關係，不會出現在選票上面，所以這58萬人就可能改投蔡英文總統、韓國瑜、宋楚瑜，或者都不投。

黃暐瀚認為，當柯文哲離開了台北市之後，到全台各地去，如果要選總統，「我相信200萬票是會有的」，就是這個差距，現在柯文哲沒選總統，台灣民眾黨要拿到200萬的政黨票，那是極難的，選總統跟沒有選總統是不一樣的，「所以柯文哲的58萬票怎麼流動是關鍵」，所以在北台灣會造成影響，但全台各地的基礎會有波動。

賴清德21日上午輔選台北市第6選區（大安區）立委候選人謝佩芬，對於黃暐瀚的說法，他受訪時表示，「柯文哲的票不是跟我一樣嗎？大家都一票而已」，選票是在國人的手上，國人在市長選舉也許支持柯文哲，但總統大選上也許會支持不同的候選人，可能會支持韓國瑜，可能支持宋楚瑜，也有可能支持蔡英文，沒有一個人有辦法直接說自己手上有多少萬票，相信其支持者也不會認同這樣的說法。

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