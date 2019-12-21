為選總統回高雄　陳其邁批：韓國瑜還是把權力放第一順位





▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜上任沒多久「被動表態」參選總統，引發不少高雄市民不滿，民間團體21日發起「罷韓遊行」，隨後韓國瑜粉絲也發起同一時間的「挺韓遊行」要尬場，韓國瑜本人也會到場支持。行政院副院長陳其邁21日受訪時批評，韓國瑜不到四個月就離開高雄，以及今天回來高雄爭取支持，都是為了選總統，對照過去對高雄市的承諾，顯見韓還是把權力放在第一順位。

陳其邁21日在高雄出席台船公司高雄廠區活動，針對韓國瑜這次回到高雄參加挺韓遊行。他批評，「韓市長不到四個月就離開高雄要選總統，這次回來也是為了要選總統，所以把總統的位置跟選市長對高雄市民的承諾，兩相比較就知道，韓市長還是把權力放在第一順位來考量。」

陳其邁說，不曉得怎麼說韓市長，這是他自己的決定，相信高雄市民會有不一樣的看法，「我真心期盼高雄能更好，這是韓市長可能讓很多高雄市民失望的地方」。

對於外界擔心遊行會形成「兩輛火車對撞」，陳其邁說，相信高雄是一個熱情的城市，當然歡迎各方的人都能夠來高雄，「我也相信台灣的民主，尤其高雄是一個對民主而言，非常具有經驗，而且在民主實踐過程裡都是很多城市學習的典範，我相信活動一定會平安落幕，我對高雄有信心，對台灣的民主也有信心。