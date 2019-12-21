張善政惹怒邦交國！史瓦帝尼被譏「助益小」火大反擊





▲張善政。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020唯一一場副總統政見會20日晚間落幕，其中，國民黨副總統候選人張善政在申論中批評友邦「助益小」，惹怒史瓦帝尼。史瓦帝尼21日發出聲明反擊，強調史瓦帝尼王國及中華民國享有穩固邦誼已逾50載，近幾年來兩國透過整合經貿外交的方式，已大幅拓展雙邊合作範疇。

國民黨副總統候選人、前行政院長張善政批評，蔡政府執政3年多，只與「貿易幫助極小」的史瓦帝尼簽署經貿協定充數，等於交白卷。

對此，外交部痛斥其歧視重要友邦，強調史瓦帝尼享有進入非洲市場，以及輸銷歐盟、美國、加拿大、日本及拉美地區的關稅優惠，且近期更成為非洲自貿區的電商平台示範點，可作為我國廠商拓展非洲市場的樞紐。

張善政自日前歧視未婚女性後，這次歧視的對象換成友邦，讓史瓦帝尼火大發聲明反擊。史瓦帝尼駐台大使戴敏尼(H.E. Amb. Thamie Dlamini)針對昨天在副總統政見發表會上，國家被譏笑為不重要所做出的聲明指出，「史瓦帝尼王國及中華民國（台灣）享有穩固邦誼已逾50載，近幾年來兩國透過整合經貿外交的方式，已大幅拓展雙邊合作範疇。」

戴敏尼指出，透過活躍的經貿協定，雙邊貿易已顯著提升，史台兩國也不斷嘗試能進一步強化雙邊貿易關係的相關機制。史台經濟合作協定（ECA）不僅提高了台灣企業在史國的投資，同時也提供途徑，讓台灣產品能銷往與史瓦帝尼共享關稅優惠的國家與區域，如歐盟、美國及非洲等市場。此一合作模式讓台灣商品有效打入全球市場。

戴敏尼強調，對兩國而言，持續推動互惠互利的倡議來強化其他領域的合作實屬必要。史瓦帝尼王國將永遠感謝台灣支持史台經濟合作協定，該項協定有效提升並現代化兩國貿易關係。透過互惠互利的外交關係，史瓦帝尼王國未來將創造更多平，以提升史台兩國間的貿易量、強化投資以及技術援助。