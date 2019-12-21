21歲白衣「超胸」正妹現身罷韓！　展堅定微笑嗲聲喊：韓國瑜太看不起高雄

▲白衣「超胸」正妹現身罷韓。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、王亞志、陳韻如／高雄報導

「1221Wecare台灣大遊行」即將在下午1點半登場，一大早就有不少罷韓民眾陸續湧入起點「文化中心」，而活動現場也看見不少年輕民眾前往，還有一名年僅21歲「超胸」白衣正妹也參與罷韓，更直言，「韓先生韓市長很看不起高雄，很不負責」，所以決定罷韓！

罷韓、挺韓大遊行21日於高雄街頭強碰，雙方相距僅3.8公里，讓今天的高雄無比熱鬧。活動開始前，就有不少民眾陸續前往，而《ETtoday新聞雲》記者南下高雄時，也在車站看見許多特地從台南、雲林前來的罷韓民眾，甚至還有人連午飯都來不及吃，抓著便當就趕著到高雄罷韓，畫面相當逗趣。

▲罷韓民眾連午餐都來不及吃，就趕著從台南、雲林前來。（圖／記者王亞志攝）

此外，活動起點，也有不少民眾早早就到現場集結，還有民眾手舉標語，「今日罷韓不努力，明日被韓努力霸」，充分展現了自己的罷韓決心。另外，現場也有不少年輕民眾，還有一名「超胸」白衣正妹，連上還貼著「Wecare」字樣貼紙，上前詢問後，發現她年僅21歲，也特地趁著假日前往罷韓，更直言，「韓先生韓市長很看不起高雄，對高雄也很沒有負責任的感覺」，所以決定罷韓。

▲罷韓民眾手舉「今日罷韓不努力，明日被韓努力霸」，展現罷韓決心。（圖／記者吳奕靖攝）

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