影／張善政：若蔡英文理解年輕人不敢生養　怎會四年後才要做？

記者黃巈禾／台北報導

國民黨副總統候選人張善政20日在副手政見會上將矛頭對準總統蔡英文，他表示，11月中時，蔡英文引用他們「0-6歲國家幫忙養」政策，「如果蔡總統真的理解年輕人不敢生養的難處，怎會現在執政四年後才要做？」

▲張善政。（圖／中選會提供）

張善政在政見會上談國政團隊三項從小照顧到老的政見，首先是幼兒0到6歲國家幫忙養。張善政表示，一個國家的競爭力從出生率可以看得出來，民進黨執政以來，新生兒過去每年還有21萬，今年到現在為止只有16萬，民進黨執政年輕人不敢生育，因此，國政顧問團規劃「幼兒0-6歲國家幫忙養」政策。

張善政說明，生育補助費及0到6歲666育嬰養育費直接交到父母手上，父母決定怎麼養，國家都來幫忙；國教向下延伸，5歲幼兒學前教育義務化；4歲、3歲入幼稚園幼兒教育免學費；成立0到3歲幼兒發展中心，協助嬰幼兒早期療育與潛能開發；從懷孕期開始提供家庭育兒支持。

張善政指出，照顧小孩很辛苦，尤其雙薪家庭，因此，用政策支持多元托育服務，例如協助家長減壓服務、工作再設計等措施，全力降低父母養兒育女的負擔。

張善政提到，11月中時，蔡英文引用他們「0-6歲國家幫忙養」政策，計畫每年發放育兒津貼6萬元，「如果蔡總統真的理解年輕人不敢生養的難處，怎會現在執政四年後才要做，還抓不到重點，但這邊也證明了國政顧問團對於政策規劃的實力」。

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