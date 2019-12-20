黃啓嘉競選總部成立　馬英九：花蓮沒分裂！唯一提名黃啓嘉

▲▼黃啟嘉競選總部成立大會，馬英九現身相挺。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

前總統馬英九19日到花蓮參加黃啟嘉競選總部成立大會，特別重申國民黨在花蓮沒有分裂，因為唯一提名立法委員候選人只有黃啟嘉，而且全黨盡全力團結一致，一定要讓花蓮有國民黨立委，強力重申民眾要支持國民黨真正藍軍候選人，才能發揮最大的政黨效益。





面對花蓮藍軍是否分裂問題，馬英九強力表達國民黨在花蓮只有提名黃啟嘉一人，何來分裂之說。而且國民黨也絕對傾全力支持黃啟嘉，同時希望花蓮民眾能不受外界謠言影響，全力支持國民黨候選人總統韓國瑜、立法委員黃啟嘉，讓花蓮有國民黨立委進到中央，為花蓮爭取資源。

▲馬英九強力表達國民黨在花蓮只有提名黃啟嘉一人，何來分裂之說。



馬英九表示，越來越多民眾在這次選舉中，清楚深刻認知政黨資源的重要性，也體認到要團結力量。因為國民黨立法院席次要過半，在中央審核各項法案時，才能強而有力的推動執行，否則無法通過法案，或是阻饒執行進度，都將是人民最大的損失。



這次選舉，對於花蓮整體未來建設有極大影響。花蓮的經費多來自中央補助，各項政策執行必須仰賴政府資源。黃啟嘉提出花蓮三大政策，包括國道六號、環島高速公路，甚至教育人才資源以及醫養產業推動，有助于花蓮長遠發展，都需要中央資源挹注。

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